Dolby Atmos対応の本格レコーディング！TYCompany MAスタジオ

TYCompanyは、Dolby Atmos対応の本格レコーディング・MAスタジオを2024年4月2日に横浜に本格オープンします。

TYCompany MAスタジオ

施設名 : RECORDING STUDIO JOURNEY YOKOHAMA

オープン日: 4月2日(火)

所在地 : 〒221-0834 神奈川県横浜市神奈川区台町11-25 B2-1

アクセス : JR、東横線、京急線各「横浜」駅 徒歩7分

営業時間 : 平日・土日 10:00〜22:00(スタジオ営業日による)

URL :

https://www.recording-journey.com

このスタジオは山崎千裕+ROUTE14bandのメンバーであるオーナーが自ら設計、施工まで行い、ミュージシャンとしてこだわれる部分を徹底的にこだわり抜いたスタジオになっています。

レコーディングスタジオの多くは、ブースや防音の関係で録音するマイクから、レコーダーまで非常に長いケーブルの取り回しが必要ですが、当スタジオはブースから5m程度のケーブルで直接マイクプリアンプに繋ぎ、そのまま、オーディオインターフェイスに繋いでいるため、音の劣化はほとんど無く、マイクとプリアンプの性能を最大限活かした録音が可能です。

また、ボーカルレコーディング、グランドピアノレコーディングはもちろん、最大22chまでの同時収録が可能。

さらにはDolby Atmos(5.1.4)に対応し、様々な音楽・音声コンテンツ制作に利用できます。

マイクプリアンプに関しては特にこだわりがあり、現代の音楽事情に合わせて、敢えてビンテージ機材は置かず、ハイファイで低ノイズの高品質なプリアンプのみ揃えており、ケーブルもmogami、oyaideに統一、電源も分電盤から直接引いています。

