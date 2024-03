ASTRO チャウヌ、ベルーナドーム公演を控えてファンに日本語でメッセージ

ASTROのチャウヌが、単独ファンコンサートの日本公演を控えて、ファンにメッセージを伝えた。チャウヌは本日(30日)、自身のInstagramのストーリー機能を通じて、「あしたあいましょう」という日本語のメッセージと共に、公演会場で撮った動画を公開。特に本日誕生日を迎えた彼は、ケーキのスタンプも付け加え、目を引いた。彼の単独ファンコンサート「CHA EUN-WOO FANCON <2024 Just One 10 Minute [Mystery Elevator] in Japan>」は、本日と明日の2日間、埼玉・ベルーナドームで開催される。アジア各地で開催している公演の中でも、日本は最大規模となる見通しで、2日間で約6万人を動員する。また、31日の公演にはスペシャルゲストとして山下智久の出演が決定。先立って2人は、昨年11月にKアリーナ横浜で開催された音楽授賞式「MTV VMAJ 2023」で対面し、話題を集めた。日韓スターがどのようなステージを披露するのか、共演に期待が高まっている。