ABEMAオリジナルバラエティ番組『緊急渡米!石橋貴明のベースボールのおかげです。』(ABEMA SPECIAL)。

3月28日(木)に放送された同番組では、アメリカにおける石橋貴明の絶大な人気が証明される場面があった。

©AbemaTV,Inc./Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com

同番組は、石橋貴明がアメリカの地で開幕直前のメジャーリーグベースボール(以下、MLB)のキャンプや練習試合に赴き、現役日本人選手や元プロ野球選手などの豪華メンバーに直撃したインタビューの模様をお届けする全5回のバラエティ番組。

今回はパドレスのキャンプ地を訪問し、野手が練習しているグラウンドを見学していると、MLB屈指の遊撃手であるザンダー・ボガーツ選手が石橋の元へ。

ボガーツ選手は石橋と熱いハグを交わすと、「映画の続編はやらないの?」と笑顔で尋ね、映画『メジャーリーグ2』で石橋が演じた“タカ・タナカ”の絶大な人気を証明する。

©AbemaTV,Inc./Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com

石橋が「嬉しい!」と感激していると、チームの主軸を担うマニー・マチャド選手とフェルナンド・タティスJr.選手も挨拶をしに歩み寄る。ボガーツ選手と同様に、“タカ・タナカ”の大ファンである2選手も興奮気味で石橋に話しかけ、記念撮影にも快く応じてくれた。

豪華スーパースターとの夢のような時間に、石橋は「大興奮!カッケェ!嬉しいね〜」と満面の笑みを浮かべていた。

©AbemaTV,Inc./Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com

また、ブルペンを訪れると、パドレスのアドバイザーを務める野茂英雄氏が登場。日本人メジャーリーガーのパイオニアとの予想外の対面となり、石橋は「ヒデオ・ノモだ!うわうわうわ…」と大慌て。

久しぶりの再会となった2人は固い握手を交わした。