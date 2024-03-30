2024年3月30日放送の「ぶらり途中下車の旅」は京浜東北・根岸線の旅。

旅人は、上地雄輔。

京浜東北・根岸線

横浜駅から根岸駅を経て大船駅を結ぶ路線で京浜東北線と一体となっての直通運転が行われ、横浜市南部から東京都心への通勤・通学の便に使われています。

今週の旅人：上地雄輔

1979年4月18日生まれ 神奈川県横須賀市出身。

横浜高校出身で松坂大輔投手とはチームメイト。ドラマ・映画などでマルチに活躍中。

2009年3月に遊助としてメジャーデビュー。今年3月にデビュー15周年を迎えた。

7月4日千葉県から『遊助 LIVE TOUR 2024』をスタートする。

おじゃましたところ 大船駅 日比谷花壇大船フラワーセンター 本郷台駅 cozy-cafe DAIN 石川町駅 近沢レース店 元町本店 ニチニチ 蒲田駅 ATELIER DOUX REPOS 田町駅 肉酒場 ケナシバ cozy-cafe DAIN近沢レース店 元町本店 ニチニチATELIER DOUX REPOS肉酒場 ケナシバ

長い間、桜が楽しめるスポット！2月末から4月中旬まで、44品種の桜が満開リレー！

【最寄駅】JR大船駅より徒歩約16分

【所番地】神奈川県鎌倉市岡本1018

【電話番号】0467-46-2188

【開園時間】3月〜10月9:00〜17:00 11月〜2月9:00〜16:00

【休園日】第2・第4月曜（祝日の場合は開園、翌日が休園）・年末年始（12月29日〜1月3日）

【ホームページ】https://www.fcofuna-kanagawa.jp/

【Instagram】https://www.instagram.com/ofunaflower/

【X（旧Twitter）】https://twitter.com/fcofuna

仲良し姉弟が切り盛りする、黒にとことんこだわるカフェ！衝撃のクロボナーラとは？

【最寄駅】本郷台駅より徒歩約11分

【所番地】神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷1-28-9 福岡小菅ケ谷ビル1F

【電話番号】045-443-9119

【営業時間】11:00〜19:00(LO 18:30)

【定休日】火曜・水曜

【ホームページ】https://cozy-cafe-dain.wixsite.com/cozy-cafe-din-dain

【Instagram】https://www.instagram.com/cozycafe_dain/

【X（旧Twitter）】https://twitter.com/CafeDain

近沢レース店 元町本店（石川町駅）

大人気のミニタオルハンカチに、凝りに凝ったレース縁飾り！将棋に桜餅にいくら？！

【最寄駅】石川町駅より徒歩約7分（みなとみらい線「元町・中華街駅」より徒歩約7分）

【所番地】神奈川県横浜市中区元町3-119

【電話番号】045-641-3222

【営業時間】10:30〜18:00

【定休日】不定休

【ホームページ】https://chikazawa-lace.co.jp/

【Instagram】https://www.instagram.com/chikazawalace/

【X（旧Twitter）】https://twitter.com/chikazawa_lace

かわいいハンドメイド雑貨が揃うセレクトショップ！現在は9人の作家さんの作品を販売しています。

【最寄駅】石川町駅より徒歩約10分（みなとみらい線「元町・中華街駅」より徒歩約4分）

【所番地】神奈川県横浜市中区元町1-73-17

【営業時間】11:00〜18:00

【定休日】月曜・火曜

【Instagram】https://www.instagram.com/shop.nichinichi/

ATELIER DOUX REPOS（蒲田駅）

リアルすぎる？！リアルにこだわるフェイクスイーツの世界

【最寄駅】蒲田駅より徒歩約7分

【所番地】東京都大田区蒲田1-24-12 ヒュッゲカンダハイム 1F

【電話番号】080-1076-0506

【営業時間】11:00〜18:00

【定休日】月曜・火曜・水曜

【ホームページ】https://doux-repos.jp/

【Instagram】https://www.instagram.com/doux_repos_/

【X（旧Twitter）】https://twitter.com/doux_repos

肉酒場 ケナシバ（田町駅）

北海道出身の店主が編み出した煙が出ない？！氷がのった蒸しジンギスカン！

【最寄駅】田町駅より徒歩約8分 (都営地下鉄「三田駅」より徒歩約3分)

【所番地】東京都港区芝5-2-4 赤阪ビル2階

【電話番号】03-6665-8660

【営業時間】

平日 11:30〜14:30（L.O. 14:00）／17:30〜24:00（フードL.O. 23:00、ドリンクL.O. 23:30）

土曜・祝日 17:00〜23:00（フードL.O. 22:00、ドリンクL.O. 22:30）

【定休日】日曜

【Instagram】https://www.instagram.com/nikusakaba_kenashiba/

【X（旧Twitter）】https://twitter.com/nikukenashiba

【店舗情報】https://tabelog.com/tokyo/A1314/A131402/13276345/