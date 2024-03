目標達成シートの考案者・原田隆史が登壇！原田メソッド『SUPER LIVE 2024』

原田メソッド事務局は、あの大リーガーが実践、あの経営者も絶賛した「目標達成シート」の開発者、原田隆史の1年に1度のSUPER LIVEを、2024年4月28日(日)に実施します。

原田メソッド『SUPER LIVE 2024』

■ついに開催!年に一度の《公式》LIVEセミナー

・3時間でわかる!あなたの成功と失敗の法則

・トップアスリートや講師自身も実践するワーク

・新しい自分を発見して成長したいすべての人へ

<春・GW直前の応援フェア>

年に一度の特別なセミナーです。

一人でも多くの方にお届けしたいので、お手頃な価格(学生でも手の届く価格)にしました!

【最新セミナー「12の特徴」】

(1)1年に1度の渾身の企画&テーマ

(2)考案者の原田隆史から直接学べる貴重な機会

(3)満足度99%の昨年版から大幅パワーアップ

(4)一生モノの技術がわずか3時間で!

(5)自分の成功パターン、失敗パターンがわかる

(6)講師自身が実践する具体的なマル秘ワーク

(7)すぐ使える!効果覿面!わかりやすい解説で

(8)目標達成&メンタルトレーニングの最新情報も

(9)GW直前・春に開催/新年度にピッタリの内容

(10)忙しい人は自分のペースで/録画受講あり

(11)特別付録|もう1つのセミナーが手に入る!

(12)1年に1度なので、受講費も特別な価格で!!

昨年実績

【詳細】

◯受講料 :5,000円 → 【期間限定】2,200円(税込)

◯開催日 :4月28日(日)10:00-13:00(録画受講も可)

◯受講方法:(1)当日にLIVE受講/(2)後日、録画受講

◯講師 :原田隆史・川阪正樹

概要

【内容】

内容(合計 約3時間)

Part1|原田 隆史の特別講義

Part2|実践ワーク:自分のトリセツ

Part3|事業紹介:アカデミー2024

【特別付録】

もう1つのセミナーが手に入る!

1ヶ月後フォローコンテンツ「続・自分のトリセツ」※非売品

本編受講「1ヶ月後」に閲覧できる、もう一つの本編です。

学びを自身のモノにするためにご活用ください。

【原田隆史からのコメント】

今回のテーマは「自分のトリセツ」です。

パフォーマンスを高める技術やコツはたくさんあります。

1年間私たち自身も、数々の研修やコーチングをしてきました。

現場では、キャリアに悩む人、結果に悩む人、人間関係に悩む人、様々です。

ここで伝えたいのは、「悩み=悪いもの」ではない、ということです。

「悩み=伸びしろ」です。

では、どのようにすれば、それらの問題を一掃して、悩みが伸びしろに置き換わるでしょうか?

答えは「自分」です。

「自分(あなた)」の中に答えがある、と考えることです。

自分を知れば知るほど、自分をコントロールすることができます。

自分を良い方向に導くことができます。

それがコーチングです。

これはちょっとした企業秘密でもあるんですが…私たちの現場のコーチングでも、自分と向き合うワークをします。

効果は絶大です。

それらを皆さんにお裾分けできればと思っています。

1年に1度です。

最新の学びと研究結果もシェアします。

お祭りですね。

みなさんぜひ参加してください。

さぁ、一緒に「自分の攻略法」を見つけませんか?

【原田メソッドとは?】

世界25カ国/100万人に影響を与える「原田メソッド」

※講演・研修受講者数と著書累計発行部数の合計。

原田教育研究所調べ。

2024年03月1日現在。

独自の教育手法・目標達成術が様々なところで注目を集めています。

実績04

【セミナー概要】

テーマ : あなた専用の人生の攻略法「夢を叶える自分のトリセツ」

受講方法: LIVEまたは録画受講。

お好きなスタイルでご受講下さい。

配信期間: 2024年3月22日〜2024年4月27日(予定)

特典 : 1ヶ月後復習コンテンツ「続・自分のトリセツ」

価格 : 通常価格5,000円(税込) → 期間限定最安値2,200円(税込)

申込URL :

https://mentre.net/l/u/SL24press

