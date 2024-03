リコピンを使用の甘酸っぱいお酒！天領酒造 発泡性リキュール『すますまRED』

天領酒造は、2024年3月25日(月)に瓶内二次発酵で見た目にもインパクトのある赤色の発泡性リキュールを発売しました。

綺麗な赤色を演出するためにリコピンを使用し、見た目も可愛く甘酸っぱいお酒に仕上げました。

※紅麹及び、紅麹由来原料は一切使用していません。

天領酒造 発泡性リキュール『すますまRED』

名称 : すますまRED

販売開始日: 2024年3月25日(月)

販売料金 : 770円(税込み)

サイズ : 250ml 60mm× 60mm×215mm 0.54kg

カラー : 透明瓶、中身赤ピンク

取扱い場所: 天領酒造店頭、天領酒造HP、お近くの酒販店様にお問い合わせください。

https://www.tenryou.co.jp/product/359

https://www.tenryou.co.jp/

「すますまRED」開発の背景

「スパークリング日本酒すますま」には下呂温泉、飛騨高山、郡上、大阪、名古屋、スノーリゾートのご当地シリーズがあります。

ご当地でしか購入できないシリーズのため、観光地巡りを兼ねて集める方も多いシリーズです。

新しいシリーズとして開発したすますまREDは天領酒造で造った新鮮な生酒と梅酒を使用し、瓶内二次発酵で発泡性をもたせたリキュールに、野菜色素を混ぜ情熱的でキュートな色、スイートな味わいに仕上げました。

※紅麹及び、紅麹由来の原料は一切使用していません。

■「すますまRED」の特長

1. 瓶内二次発酵ならではのきめの細かい泡

炭酸ガス注入ではない、瓶内二次発酵で製造するスパークリングリキュールはきめの細かい泡が特徴です。

新鮮な生酒を使用し、酵母と糖分のバランスが生み出す泡は新しい日本酒の幕開けです。

2. 新商品の副産物として開発できたスパークリングリキュール

スパークリング日本酒の製造で、試行錯誤を繰り返す中、瓶内二次発酵の難しさに直面し、幾度となく失敗を繰り返しました。

新鮮な生酒を原料として製造するため、通常よりもデリケートであり、通常の商品として販売出来ない生酒を活用し、新しい感覚のリキュールに転換した副産物となります。

3. 年2回の出荷

初回は1,000本と小ロットになります。

瓶内二次発酵のリキュールのため、大量生産ができません。

■関連商品について

・『すますまRED 250ml』

https://www.tenryou.co.jp/product/359

・『すますまRED 250ml×6本』

https://www.tenryou.co.jp/product/365

・『すますまRED 250ml×下呂温泉バージョン×飛騨高山バージョン』

https://www.tenryou.co.jp/product/367

