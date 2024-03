“使い方動画”を追加などリニューアルオープン！厚生労働省「job tag」

厚生労働省は、今回、職業情報提供サイト「job tag」を、進路・就職を考える学生等や、仕事をお探しの方、企業の人事・研修担当者、就職・転職を支援するキャリアコンサルタントなど、より幅広い方々に活用していただけるよう、2024年3月27日(水)にリニューアルしました。

厚生労働省「job tag」

■5つの主なリニューアルポイント

【1】サイト機能を紹介する“使い方動画”を追加

・job tagの使い方が簡単にわかる

・各機能の紹介や対象者別の活用方法等を紹介

【2】“IT分野”の職業情報を拡充

・IT分野の職業の統計データに情報が追加

・ITスキルレベルごとのタスクや給与データを掲載

【3】“自己診断ツール”の機能がさらに充実

・職業適性テスト(Gテスト)に新たな項目が追加

・運動共応を測定するテストで、適職をさらに絞り込める

【4】新たな“職業”を追加

・職業の情報掲載を拡充

・「UX/UIデザイナー」、「アニメ制作進行管理」等、10職業が追加

【5】“教育現場”でも使いやすく

・キャリア教育等での活用方法や活用事例を紹介するガイドブックを掲載

