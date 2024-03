黒部峡谷トロッコ電車は、2024年度春夏版と秋版のPRポスターを作成しました。

黒部峡谷トロッコ電車 2024年度春夏版と秋版のPRポスター

春夏・秋版PRポスター

2024年シーズンのポスターは、春夏版が爽やかな新緑と雪解けの清流、秋版が紅葉と雪のコントラストを背景に、いずれも「新山彦橋」を走るトロッコ電車を撮影。

そこにトロッコ電車のアップ画像を組み合わせてデザインしました。

小さなトロッコ電車に乗って大自然を進むワクワク感を表現しています。

ポスターは、富山県の各施設をはじめ県外一部施設やイベント会場等にも掲出し、黒部峡谷とトロッコ電車の魅力を広く発信していきます。

