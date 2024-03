小児がん経験者の子どもたちがデザイン！「ムーミン」グッズ

小児がん経験者の子どもたちとその家族がデザインした「ムーミン」グッズが発売されます。

発売元はタオル(全2SKU)、エコバッグ(全2SKU)が丸眞、マグ(全2SKU)は山加商店です。

売り上げの一部は、認定 特定非営利活動法人 シャイン・オン・キッズへの寄付となります。

「ムーミン」小児がん経験者の子どもたちがデザインしたグッズ

■「自分にもできる」ことを体験

「ムーミン」原作者トーベ・ヤンソンは、小説、児童文学、挿絵やコミックス、舞台美術、壁画など、精力的に創作活動を続け、ジャンルにとらわれない多くの作品を残しています。

ライツ・アンド・ブランズは、トーベが大切にしていた自己表現の大切さや、誰かに助けられながらも自分で成し遂げられた時の喜び、満足感を「ムーミン」を通して体感してもらいたいと考え、2022年に続き第2回として今回の企画に参画しました。

参加企業の丸眞はCSR活動を通じ、社会支援団体への売上の一部の寄付などを継続的に実施しています。

また、今回初参加の山加商店はリサイクル原料を含んだ食器の製造や脱炭素化促進などの取り組みに積極的な企業です。

ともに子どもたちが自分らしく未来に踏み出す一歩を応援したいという思いのもとこの企画に挑みました。

2022年のコラボレーションではウォッシュタオル、フェイスタオルを作りました。

その後、「ポケットに入るサイズのものがいい」や「学校に持って行きやすいものを」という子どもたちの声があり、今回はタオルハンカチ、エコバッグと気軽なアイテムを企画。

さらに、家で楽しめるマグのデザインにも挑戦することになりました。

子どもたちの参加者は、シャイン・オン!キッズが運営する病気とたたかう子どもと、その家族のコミュニティ「シャイン・オン!メンバー」から10名。

「ムーミン」についての情報や、タオルやマグができるまでの過程などを事前勉強会で学び、その後自分たちのイメージするデザインを用紙に表現しました。

丸眞と山加商店両社のデザイナーらから、アドバイスを受けながら、子どもたちはキャラクターの配置やアクセントの木々や月などの色選びなど、想像力を膨らませながら一生懸命に取り組みました。

熱心に勉強会の内容を聞き入る様子

アドバイスを受けながらデザインする様子

モチーフの配置完了。

色を決める段階

色をつけて出力したものをマグに貼ってみたもの

お披露目会を実施

3月15日(金)、企画に参加した子どもたちとその家族に向けて、丸眞の東京支社でお披露目会を実施しました。

お披露目会の様子(1)

お披露目会の様子(2)

お披露目会の様子(3)

お披露目会の様子(4)

参加した子どもたちからは、「貴重な体験ができてうれしかった。」、「(作業の)パソコンで見てたものよりかわいい。

学校に持っていける。」、「想像以上の出来。楽しかった。」などの声があがりました。

グッズはすでに販売を開始し、一旦完売した店舗もありました。

デザインのかわいらしさと優しい色合いが、お客様の目を惹いています。

以下、グッズを発売した両社からのコメントです。

丸眞株式会社 主任 出口 藍子:

「2023年も子どもたちと共に商品を開発し、みんなの笑顔を見ることができ、弊社としても大変嬉しく思います。

この企画と商品を通して、1人でも多くの方に小児がんや病気と闘う子どもたちのことを知っていただけますと幸いです。」

株式会社山加商店 係長 野崎 竜太郎:

「子どもたちの社会参加を促進し、貴重な体験を提供できたことを、私たちの会社としても、私個人としても非常に喜ばしく思います。

今後も商品の販売を通じて活動を支援していければ幸いです。」

■子どもたちと一緒に作ったグッズはこちら

売り上げの一部は認定 特定非営利活動法人 シャイン・オン・キッズへの寄付となります。

ハンカチタオル:ムーミン いつもありがとう

ハンカチタオル:ムーミン みんなでおでかけ

商品名:タオルハンカチ

(ムーミン いつもありがとう/ムーミン みんなでおでかけ)

価格 :各770円(税込)

サイズ:約25×25cm

発売元:丸眞株式会社

エコバッグ:ムーミン いつもありがとう

エコバッグ:ムーミン みんなでおでかけ

商品名:エコバッグ

(ムーミン いつもありがとう/ムーミン みんなでおでかけ)

価格 :各1,980円(税込)

サイズ:約H63.5×W40×D20cm

発売元:丸眞株式会社

マグ:ムーミン いつもありがとう

マグ:ムーミン いつもありがとう(裏面)

マグ:ムーミン みんなでおでかけ

マグ:ムーミン みんなでおでかけ(裏面)

商品名:マグ

(ムーミン いつもありがとう/ムーミン みんなでおでかけ)

価格 :各1,650円(税込)

サイズ:約φ8.5×H8.5cm

350ml

発売元:株式会社山加商店

■取り扱い店舗はこちら

※店舗によっては取り扱わないものもあります。

<MOOMIN SHOP ONLINE>

国内外のムーミングッズが手に入るオフィシャルのECサイト。

https://shop.moomin.co.jp/

<ムーミンショップ>

物語やアートとしての魅力が溢れる北欧のブランド「ムーミン」を体現したオフィシャルショップ。

・銀座店(東京都中央区銀座西 3-1 先 銀座インズ1・1階)

・大阪店(大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクア 8階)

・横浜店(神奈川県横浜市西区南幸1-5-1 相鉄ジョイナス 1階)

・名古屋店(名古屋市中村区名駅1-1-3 タカシマヤ ゲートタワーモール 6階)

・二子玉川店(東京都世田谷区玉川 2-21-1 二子玉川ライズS.C. タウンフロント 6階)

※二子玉川店は2024年4月12日オープン

<ムーミンショップ カジュアルエディション>

日常使いにぴったりの雑貨アイテムを取りそろえた、気軽に立ち寄れるムーミンのセレクトショップ。

・札幌店(北海道札幌市中央区北5条西2丁目 札幌ステラプレイス センター5階)

・上野店(東京都台東区上野7-1-1 アトレ上野 WEST1階)

・横浜店(神奈川県横浜市西区高島2丁目16番B1号 横浜駅東口地下街ポルタ)

・天王寺店(大阪市天王寺区悲田院町10-39 天王寺ミオ本館6階)

<ムーミンカフェ 軽井沢>

選び抜いた食材をふんだんに使用したメニューや、ドリンク、スイーツなどを提供するカフェ。

長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢 軽井沢・プリンスショッピングプラザ(W01・02区画)

<ムーミンバレーパーク>

フィンランド以外では世界初で唯一のテーマパーク。

埼玉県飯能市宮沢327-6 メッツァ

丸眞オンラインショップ(

https://sunheart-shop.com/c/gr14/shineon2

)、山加商店 公式オンラインショップ(

https://yamakashoten.official.ec/categories/3669516

)でも取り扱いします。

