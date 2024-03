売り場面積を2倍に拡大！コストコ再販店「コトマート浦和中尾店」　

コストコ再販店「コトマート浦和中尾店」は、2024年3月30日(土)、売り場面積を2倍に拡大し、リニューアルオープンします。

コトマート浦和中尾店

店舗名 :コトマート浦和中尾店

所在地 :埼玉県さいたま市緑区中尾370-1 コトブキプラス中尾店 2階フロア

営業時間:12:00〜18:30

定休日 :年中無休

※2024年3月29日(金)はリニューアル準備のため店休

※無料大型駐車場・駐輪場完備。

駐車場は3階または4階を利用の上、エレベーターで2階にお越しください。

※コトマート浦和中尾店利用のお客様は、駐車券の発券は不要です。

2024年1月10日にオープンしたコトマート浦和中尾店では、毎日仕入れを実施しています。

定番アイテムから新商品まで、これまで累計500アイテム以上を取り揃えてまいりました。

今回の売り場面積の増床に伴い、ご好評いただいているチルド商品を2倍に、冷凍食品についても3倍の取り揃えとし、商品数を充実させています。

人気商品(食品)

準備中(おもちゃ)

また、2024年3月30日(土)〜3月31日(日)の2日間は、店内特設会場にて、以下のイベントを計画しています。

・神経衰弱ゲーム(無料・景品有)

・最大80%OFFの「おもちゃ販売会」

・一足500円均一の「靴販売会」

更に、各日先着100名に、人気商品「ディナーロール」をプレゼントします。

※1家族につき1つまでとなります。

この他、オープン後1か月間は、毎週末、店内イベントを計画しています。

