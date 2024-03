お出かけコーデが人気！「MOVE(ムーブ) by Qoo10」メガ割セールレポート

インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」は、セール開催期間中に20%の割引が受けられる「20%メガ割」を、ファッション専門サイト「MOVE(ムーブ) by Qoo10」でも2024年3月1日(金)から3月12日(火)まで12日間開催しました。

今回、20%メガ割セールでは、流行のファッションアイテムが揃う「春コーデ」、まとめ買い「春の新生活」、Qoo10限定のONLY商品の販売、ミッションをクリアするとポイントが当たる「MEGAリレーイベント」など様々な楽しいコーナーや仕掛けを提供し、大変な盛り上がりを見せました。

そこで、「MOVE(ムーブ) by Qoo10」のメガ割セールの状況についてレポートを発表します。

「MOVE(ムーブ) by Qoo10」メガ割セールレポート

【ブラウスやインナー春のイメージカラーも豊富】

季節の変わり目となる3月は、冬服から春らしい軽やかなファッションへとシフトチェンジしたくなる時期です。

2023年のトレンドカラーは、柔らかさのあるピーチファズや清々しく爽やかなペールトーンなど穏やかな春の日差しに映えるような色合いも多くなっています。

カーディガンやパーカーなどのライトアウターから、ブラウスやインナーまで春のイメージカラーも豊富に揃っているので、お気に入りのアイテムに旬のカラーを取り入れて春コーデをアップデートするのもおすすめです。

また、今季も人気継続中のシアートップスやワイドデニム、チュールスカートは、素材感や袖フリンジなどで今っぽさをプラスすると、おしゃれ度がぐんとアップします。

今回のMOVEのメガ割でも、新年度を意識し始める3月開催ということもあり、春に向けたコーデや新生活に使用したい小物などが上位にランクインし、日本にも定着してきた韓国ファッションへの人気に拍車がかかっているようです。

■日本のショップ 販売件数ランキング

インナーの人気が大変高く、ファッション感覚で楽しめるデザインや充実した機能性などが高評価につながったようです。

美脚も叶え、ミニスカートなどにも合わせやすいレギンスや、トレンドのシアートップスにインできる「見せブラ」など、外出の機会も増える春にぴったりのアイテムが上位を占めました。

●JP MOVE 営業部長 丸山恵未 コメント

今回はMOVE限定セットやカラーで販売したインナーが好調でした。

カーディガン、パーカー、ブラウス、マウンテンパーカーなど春物商品が売り上げ上位の結果となりました。

ランクインはしていないものの、スーツやセットアップ、パンプスなどセレモニー商品も多数購入いただけました。

次回のメガ割ではMOVE限定商品や夏物商品をお届けできるかと思いますので、ご期待いただければと思います。

【1位】ベルミス Qoo10 ベストセラーセット

(ショップ名:公式Premium Beauty Lab)

ベルミス Qoo10 ベストセラーセット

ベストセラーのもっちり素材のパジャマレギンス&着圧力にこだわったスリムレギンスに、洗濯ネットも入ったQoo10だけのお得なセット。

URL:

https://www.qoo10.jp/g/1070289649

【2位】GYDAコラボ ナイトブラ

(ショップ名:AGARISM公式ショップQoo10店)

GYDAコラボ ナイトブラ

GYDA×AGARISMの365日使えるブラジャー。

抜群のサポート力で美バストをキープし、就寝時だけでなくデイリーユースにも活躍。

URL:

https://www.qoo10.jp/g/1062433215

【3位】 ブラ&ショーツ上下5点セット 福袋

(ショップ名:nico〜インナーショップ〜)

ブラ&ショーツ上下5点セット 福袋

コスパ抜群の福袋。

高品質で、20〜40代の女性スタッフ厳選の豊富なデザインやサイズ展開も魅力。

URL:

https://www.qoo10.jp/g/1010924619

■韓国のショップ 販売件数ランキング

今季もスポーツミックスコーデはトレンドとして注目されており、1位のロゴキャップはカジュアルにもキレイめにも幅広くファッションを楽しめるアイテムです。

そのほか、旬のシルバーカラーが目を引くビックサイズトート、新生活に使いたいバックパックなど主役級の小物が人気となりました。

K-SHOPらしい、ファッション感度の高いアイテムが上位にランクインしています。

●KR MOVE 営業部長 Kim Kyehun(キム・ケフン)コメント

今回のメガ割にはクオリティが高く、ブランド選好度が現地でも高い雑貨ブランドの反応が良かったです。

特に韓国でも人気があるVARZARの帽子やSNSで話題になったETERNAL YOUブランドのエコバッグが多く販売されました。

そして、新学期を迎えて価格競争力の高いK-Backpackも大きな人気がありました。

次のメガ割でも韓国で人気が高くて顧客反応が良いファッションブランドを用意するようにします。

【1位】Stud ロゴ キャップ

(ショップ名:VARZAR[公式])

Stud ロゴ キャップ

K-POPアイドルも愛用するVARZARで大人気のボールキャップ。

深めのクラウンと広いブリムで小顔効果と紫外線対策も。

URL:

https://www.qoo10.jp/g/968355243

【2位】Sugar_19 Colors エコバッグ

(ショップ名:ETERNAL YOU)

Sugar_19 Colors エコバッグ

豊富な19色展開が魅力のワイドコットンバッグ。

ポイントのレタリングロゴとユニークな横長デザインで、幅広いコーデに合わせやすい。

URL:

https://www.qoo10.jp/g/1067215487

【3位】ダブルストリング バックパック

(ショップ名:daylifestrore)

ダブルストリング バックパック

ラップトップや小物など用途別に使いやすい6種のポケットですっきり収納。

チェストベルトやキャリアストラップなど機能面も充実。

URL:

https://www.qoo10.jp/g/1057351862

■「20%メガ割セール」概要

【期間】2024年3月1日(金)〜2024年3月12日(火)

【内容】割引クーポンで最大10万円分もお得になるメガセール

【クーポン】20%割引クーポンを、セール期間中に合計9枚プレゼント。

メガ割はQoo10にとって特別な記念日である2019年の9月10日(キューテンの日)を起点に始まり、年に4回開催しています。

