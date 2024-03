音読課題の得点や、定期テストが好成績に！つくば市、東北大学、東京書籍、Lentrance 家庭学習において学習者用デジタル教科書(中学校英語)共同実証研究

つくば市教育委員会、東北大学大学院 情報科学研究科 堀田龍也研究室、東京書籍株式会社、および株式会社Lentranceは、2024年2月19日に学習者用デジタル教科書の学習履歴データの活用に向けた共同実証研究の報告会を市内の学校関係者向けに実施し、家庭学習において、デジタル教科書の操作回数や操作時間など複数の指標が中程度以上の生徒は、音読課題の得点や、定期テストの成績が高いことを報告しました。

つくば市、東北大学、東京書籍、Lentrance 家庭学習において学習者用デジタル教科書(中学校英語)共同実証研究

■基本情報

対象校 :つくば市内の公立中学校

学年 :中学校1年生

教科 :英語

人数 :62名

期間 :2021年10月〜2022年2月

時間帯 :平日の8:00〜16:00を除いた家庭学習時

(※休日、長期休み中は全日含む)

データ件数:6,982件

■研究概要

本研究では、家庭学習時における学習者用デジタル教科書(中学校英語)の操作ログから、各生徒が学習に意味のある操作をどれくらいしていたか(学習の強度)を推測するために、学習上無関係と推測されるログを除外した上で主成分分析を行い、その結果に基づき、生徒の操作傾向を下記の4つのクラスタに分類しました。

学習者用デジタル教科書の操作ログから見た操作傾向の分類

さらに、各クラスタと音読課題や定期テストの得点との関係を調べたところ、操作ログの各指標がいずれにおいてもある程度高いグループ(クラスタ3)は、音読課題や定期テストにおいてよい成績を収めていることがわかりました。

家庭学習における学習者用デジタル教科書(中学校英語)の操作傾向と各単元での音読課題得点

「中学校英語科デジタル教科書の家庭学習時の操作ログと音読課題や定期テストの得点との関連に関する試行的検討(宮西ほか, 日本教育工学会研究会報告集, 2023(2) pp.233-236)」より

また、併せて、操作回数やアクセス範囲は多いものの他の指標が低いグループ(クラスタ2)においては、他のグループと比べて成績が低い傾向にあることもわかりました。

この結果を受けて、研究チームでは、学習者用デジタル教科書を家庭学習においても積極的に活用していくことが成績の向上に繋がった可能性もあると考え、研究を進めています。

また、成績上位者になるほど操作回数のみならず視聴時間が伴うことから、今後は、視聴時間が伴うような課題の出し方や、教師の働きかけの仕方など、効果的なデジタル教科書の活用方法についても研究を進めていきます。

