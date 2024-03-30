北朝鮮、日本との接触拒絶「話すことない」
【AFP＝時事】北朝鮮は29日、在中国日本大使館の職員が北朝鮮側に接触してきたと主張した上で、日本と「話すことはない」と述べ、日本との接触を拒絶する方針を示した。
中国に駐在する北朝鮮の外交官によれば、北京の日本大使館職員が北朝鮮大使館側に「電子メールでの接触」を提案してきたが、北朝鮮の崔善姫（チェ・ソンヒ、Choe Son Hui）外相は拒絶した。
崔氏は、「（日本から北朝鮮側への）いかなる接触の試みも許さない」「朝日対話はわれわれの関心事ではない」と述べた。
【翻訳編集】AFPBB News
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