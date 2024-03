『ひつじのショーン』の世界に触れて、見て、体験できる、夢のお庭「ひつじのショーン ファームガーデン」が5周年を迎えました♪ とびっきりの思い出をつくれる夢のお庭のアニバーサリーイベントが始まるよ!イギリス発クレイ・アニメーション『ひつじのショーン』は、ショーンと仲間たちが繰り広げるドタバタコメディ。母国イギリスを飛び出して、今や世界 170カ国で愛されている。発明家のウォレスと忠犬グルミットによる大ヒットコメディー『ウォレスとグルミット 危機一髪!』(1995年/英) に初登場したひつじのキャラクターがショーン。人気が出たショーンを主人公にしたスピンオフ作品として『ひつじのショーン』(2007年/英)が放送を開始され、日本では2021年までNHKのEテレにて放送されていた。現在はディズニー・チャンネルやNetflixにて配信中だ。

このたび、滋賀県の観光庭園「English Garden ローザンベリー多和⽥」内にある「ひつじのショーン ファームガーデン」が5周年を迎えることを記念して、「ひつじのショーン ファームガーデン 5th アニバーサリー」が開催されることが決定!5周年を記念した記念グッズの販売、新しく登場する体験、可愛いキャラクターのスイーツまで、たくさんの ”楽しい” を、た〜っぷり味わうことができちゃいます。気になるイベント内容をまとめてご紹介!まずはあの生き生きとしたショーンたちを生み出しているアニメーションに迫る「モデリングツールの展示」。『ひつじのショーン』の制作会社であるイギリスのアードマンアニメーションズから実際に使用された貴重なツール などを直に見ることができる。ファンの方はもちろん、アニメーション制作などに興味がある方もぜひ一度ご覧になってみてはいかがだろう。そして⼤人気のパン作り体験に、ショーンとビッツァーが一緒になった「ビッツァーとなかよしver.」が期間限定で登場!ペアでお申し込みいただく体験型イベントとなっており、Web予約が優先受付となっているのでチェックしてみてね。そのほか、5周年デザインの缶バッチ作り体験やガーデニングを楽しむショーンたちがとってもかわいい、オリジナルアートデザインの年間パスポートも登場。特別なシールがもらえるスタンプラリーも開催され、パン作りやクラフト体験工房など、対象店舗で『ひつじのショーン』関連メニューを体験・ご購入いただくとスタンプをゲット! 楽しく遊びながらスタンプを集めて周ってね。お土産やおやつにおすすめのとってもキュートな「ショーンのキャラクタードーナツ」も5周年を記念して新メニューが登場!見た目がもう可愛すぎる美味しいドーナツ、これはぜひともその目・その舌でお確かめを。数量限定なのでご注意を。4月1日から続々と5周年記念アイテムなど新商品・新クラフト体験が順次展開されていくとのこと。体験・グッズ・グルメ、さまざまなジャンルから『ひつじのショーン』を味わえる特別なお庭「ひつじのショーン ファームガーデン」。GWのお出かけなどにおすすめなので、ぜひ遊びに行ってみてね。SHAUN THE SHEEP AND SHAUN'S IMAGE ARE TM AARDMAN ANIMATIONS LTD. 2024