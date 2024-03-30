ÊóÆ»ÈÖÁÈ¤À¤±¤¸¤ãÂ¤ê¤Ê¤¤¡ª¡¡Ìî¿´²È¡¦ºØÆ£Í¤¼ù¤¬¼þ°Ï¤ËÌÀ¤«¤¹¡Ö¹ñ²ñµÄ°÷Å¾¿È¡×¶ÄÅ·¥×¥é¥ó¤ÎÃæ¿È
ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÇÅê¼ê¤È¤·¤Æ10Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¤·¤¿¸å¡¢¡Ç21Ç¯¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò½ª¤¨¤¿ºØÆ£Í¤¼ù¡Ê35¡Ë¤¬¡¢¤³¤Î½Õ¤«¤éÊóÆ»ÈÖÁÈ¡Ønews every.¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖºØÆ£¤ÏËè½µ·îÍË¤È²ÐÍË¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â¹»»þÂå¡¢¥Ï¥ó¥«¥Á²¦»Ò¤È¤·¤Æ°ìÀ¤É÷óÓ¤·¤¿´Å¤¤¥Þ¥¹¥¯¤ÈÁÖ¤ä¤«¥¥ã¥é¤Ï·òºß¡£½÷À¥Õ¥¡¥ó¤Ïº£¤Ç¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¸µ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¸ÞÎØÁª¼ê¤Î¿ØÆâµ®Èþ»Ò¡Ê60¡Ë¤¬Æ±ÈÖÁÈ¤ÇÄ¹Ç¯¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Æü¥Æ¥ì¤Ï¥¢¥¹¥ê¡¼¥È½Ð¿È¤Î£Í£Ã¤ä¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ò°é¤Æ¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Èà¤é¤¬ÍÏ¤±¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤´Ä¶ºî¤ê¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£
Â¾¶É¤â¸µ¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ò¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÊóÆ»ÈÖÁÈ¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤³¤ÎÈÖÁÈ¤À¤±¡£´ÇÈÄ¤À¤Ã¤¿Æ£°æµ®É§¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê52¡Ë¤¬È´¤±¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¤½¤Î·ê¤òËä¤á¤ë¤¿¤á¡¢¼çÉØ¥¦¥±¤¬¤¤¤¤ºØÆ£¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÆü¥Æ¥ì´Ø·¸¼Ô¡Ë
Áá¼Â¡¢ÁáÂç»þÂå¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤¿¥Ï¥ó¥«¥Á²¦»Ò¤â¥×¥íÌîµå¤Ç¤Ï15¾¡¤É¤Þ¤ê¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢¥¥ã¥¹¥¿¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ËºÝ¤·¤ÆÇ¯ÌÀ¤±Áá¡¹¤«¤é¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¸¦½¤¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢½àÈ÷¤ËÍ¾Ç°¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖºØÆ£¤Ï¡Ø¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤Ï²¿¤È¤·¤Æ¤âÀ®¸ù¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èµå³¦´Ø·¸¼Ô¤Ï¸ì¤ë¡£
¡ÖºØÆ£¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤¤¤Þ¤â¸ì¤êÁð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Ë¼õ¤±¤¿¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¼èºà¤Ç¤Î¡Ø¡Ê¹âµé³°¼Ö¤Î¡Ë¥«¥¤¥¨¥ó¾è¤ê¤Æ¡Á¡Ù¡Ø¡ÊÅìµþ¤Î¡ËÀÄ»³¤ËÅÚÃÏÇã¤¦¤Î¤Ï¥ä¥Ð¤¤¤Ã¤¹¤«¡©¡Ù¡Ø¥Ó¥Ã¥°¤Ë¤Ê¤í¤¦¡ª¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿È¯¸À¤Î¿ô¡¹¡£¡Ø¥×¥í¤Ç²ê¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¼þ°Ï¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÌ´¤ò¸«»ö¤Ë¼Â¸½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤µ¤¹¤¬¤È¤¤¤¦¤Û¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¡¢ºØÆ£¤ÎÌ´¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹ñ²ñµÄ°÷¤Ø¤ÎÅ¾¿È¥×¥é¥ó¤Þ¤Ç¤Û¤Î¤á¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£Èà¤Ï·²ÇÏ½Ð¿È¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¢¾Ê¤¹¤ë¤¿¤Ó¤ËÃÏ¸µ¤Î²áÁÂ²½¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿Ìîµå¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¤Ë»õ»ß¤á¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤âµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÉáÄÌ¤Ê¤é¸µ¥×¥í¤ÎÌîµå»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¹×¸¥¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤³¤í¡¢ºØÆ£¤Î¾ì¹ç¤Ï¥»¥ó¥»¥¤¡Ê¹ñ²ñµÄ°÷¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¥Þ¥¯¥í¤Ê»ëÅÀ¤Ç¤Î²þ³×¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¤«¡£È¯ÁÛ¤â¸þ¾å¿´¤âÊ¸»úÄÌ¤êà¥Ó¥Ã¥°¤ÊÃËá¤Ç¤¹¤è¡×
¥¢¥¹¥ê¡¼¥È½Ð¿È¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¸µ¥×¥í¥Æ¥Ë¥¹¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Î¾¾²¬½¤Â¤¡Ê56¡Ë¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢¾ðÊó¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ÈÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ºØÆ£¤¬ÌÜ»Ø¤¹Ì¤Íè¤Ï¤µ¤é¤Ë¥¹¥±¡¼¥ë¤¬¥Ç¥«¤¤¡£¼¡¤Ê¤ëÌ´¤Î¼Â¸½¤ò´ê¤Ã¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¡£