創業60周年に向けて全面リニューアル！ビッグホリデー コーポレートサイト

ビッグホリデーは、2024年4月に創業60周年を迎えるにあたり、3月28日にコーポレートサイトの全面的なリニューアルを実施しました。

https://www.bigs.co.jp/

今回、同社は2024年4月1日をもちまして、創業60周年を迎えました。

これもひとえにこれまで同社をご愛顧賜りましたお客様ならびに支えてくださいましたすべての皆様のおかげでありますことを心より感謝申しあげます。

今回のコーポレートサイトリニューアルでは、同社の企業情報や事業内容をわかりやすくお伝えするために構成やデザインを刷新し、さらにグループ企業を含む60年のあゆみを紹介するスペシャルページを新設しました。

同社は、お客様の豊かな余暇生活の創造に貢献する「余暇創造企業」目指して、今後もコーポレートサイトの内容の充実に努めていきます。

●リニューアルの背景

旅行業界では、コロナ禍から回復しようとするなかで人材不足が顕著となっています。

優秀な人材の確保は、同社にとっても大きな課題となっており、採用につながるコーポレートサイトの整備が急務となっていました。

また、同社のメイン事業である旅行代理店向け販売は、消費者の旅行ニーズが変化するなか、パートナー販売店様に向けて、“業務の効率化”や“新しい旅行価値の創造”など、会社としての方針を明確に伝える必要がでてまいりました。

さらに、ブランディング的な側面として、2023年60周年の節目を迎えるにあたり、サイト全体のデザインイメージを統一。

“常に挑戦し続ける企業”としてのブランドイメージを社内外にPRすることを目的に今回のリニューアルを実施しました。

●リニューアルのポイント

新しいコーポレートサイトは、ユーザーのニーズに合わせた使いやすいデザインと、豊富なコンテンツで、より多くの方々に同社の情報や価値観を伝える場を提供しています。

リニューアルにより、以下のような特長があります。

<特長>

1. ブランドイメージを体現したモバイルフレンドリーなデザイン

シンプルで力強く、これまでの歴史と信頼、未来への挑戦を感じされるデザインを採用。

スマートフォンやタブレットからも快適に閲覧可能なデザインで、ユーザーエクスペリエンスを向上させました。

2. 情報の見やすさとアクセスの容易さ

よりわかりやすいサイト構成とナビゲーションにより、ユーザーが求める情報に迅速にアクセスできる環境を整えました。

3. 企業情報の充実

企業理念や沿革、事業内容などの詳細な情報を掲載し、同社に関心を持つ方々がより深く理解できるように工夫しました。

4. 採用情報の充実

採用に関する募集内容はもちろん、会社のビジョン・ミッション、採用したい人材を明確に伝えるほか、社員のインタビューやビデオを掲載し、実際の職場環境や成長の機会をリアルに伝えています。

※一部4月下旬掲載予定

