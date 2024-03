送料無料！PLUG IN 新生活応援キャンペーン

デルークスは、2024年3月29日から同4月21日まで使用可能な送料無料クーポンコードを発行します。

クーポンコードは2024年3月29日からキャンペーンページにて発表されました。

PLUG IN 新生活応援キャンペーン

キャンペーンURL:

https://onlineshop.deluxe.co.jp/pages/2024springca

■「新生活応援キャンペーン」について

新たなステージでPLUG INアクセサリーを身に着けてもらいたいという想いで新生活応援キャンペーンを実施します。

■キャンペーン概要

開催期間:3月29日(金)0:00〜4月21日(日)23:59

条件 :1,000円以上の購入の場合に対象

お1人様1回のみ使用可能

Dlinks内全ての商品で利用可能です。

<注意点>

キャンペーンページにてクーポン適用ボタンを押していただく事でお会計時に送料無料となります。

■人気商品の案内

他には無いカジュアル・ユニークなデザインを多く揃えるステンレスアクセサリーブランド「PLUG IN」

ロボイメージ

ロボイメージ10

愛らしいフォルムのロボットをネックレスに。

大小のサイズと複数の色のバリエーションで用意。

目の部分をCZ(キュービックジルコニア)で表現し、アクセサリーとしてもキャラクターとしても他にはない特徴をもった人気のネックレス。

テレビでも紹介され、一躍時の人…時のロボットに。

ブランドが主素材としているサージカルステンレス(SUS316L)製でロボットのメタルな部分もうまく表現されています。

直立するように足は固定、手は可動式。

ROBOT(ロボット)ネックレス(ステンレスチェーン付き) 9,680円-11,880円(税込)

ロボ着用

立体的でも重くない。

星の観測に用いる天球儀をモチーフにしたネックレス。

GLOBE種類

カジュアルで存在感のあるサイズも特徴的。

ステンレスの特徴を損なうことのないイオンプレーティングを使用してカラーも表現。

小粒でスッキリしたアクセサリーもいいけど、せっかくなら洋服に合わせて胸元に個性を…なんて考えている方にはうってつけ。

ジェンダーレスなアイテムのため大きさ違いや色違いで揃えて楽しむこともできます。

GLOBE(グローブ)ネックレス(ステンレスチェーン付き) 8,580円-9,680円(税込)

GLOBE着用

