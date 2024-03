アジェンダは、クラウドサービスによる旅行会社向け基幹システム『マタタビ Suite』において、今後の導入拡大ならびに旅行需要回復に伴う取扱い件数増加を見据えたアップデートを実施しました。

本アップデートにより通信処理を分散させたことによって、システムのパフォーマンスが向上。

より安全かつ快適に利用いただける、堅牢なシステムへ進化しました。

旅行会社向けクラウドサービス『マタタビ Suite』

・製品名 : マタタビ Suite(マタタビスイート)

・製品内容 : 旅行会社向けクラウドサービス

・販売開始日 : 2019年10月23日

・対応ブラウザ: Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge(各種最新版)

・公式サイト :

https://www.agenda.co.jp/matatabi/

■過去の利用データから通信処理の仕組みを見直し、パフォーマンスをUP!

堅牢性を向上させることでさらに安全かつ快適に進化しました。

『マタタビ Suite』は、2020年に完全クラウドサービス化してから多くの旅行会社様に導入されています。

同社ではお客様に『マタタビ Suite』を快適に利用できるよう、主体的に製品のアップデートに取組んでいます。

今回、改善活動の一環として過去の利用データを分析したところ、通信処理の面で改善できるポイントを発見しました。

この分析結果を元に、クラウドサービスの利点を活かして通信処理を分散させたところ、システムのパフォーマンスを向上させることに成功。

『マタタビ Suite』が、より安定的に動く堅牢なクラウドサービスへ進化しました。

なお、本サービスはSaaS(※)のため、アップデートに伴う再インストールなどの手間は一切かかりません。

テクノロジーの進化や市況の変化に業務を対応させるために、システムの継続的なメンテナンスは不可欠です。

従来のオンプレミス型のシステムは、メンテナンスを行う際に改修費用やアップデートに伴う再インストール作業が発生するため、お客様への負担が大きい点が課題でした。

『マタタビ Suite』は、サービス形態をSaaS(※)にすることで様々なコストや手間を削減。

お客様に負担をかけず、安全にお使いいただける基幹システムを実現しました。

同社は今後も『マタタビ Suite』への投資を行い、主体的に製品のアップデートへ取り組むとのことです。

(※)SaaSとは:Software as a Serviceの略語であり、サービスとしてのソフトウェアを意味します。

従来はパッケージとして提供されていたソフトウェアが、インターネット経由でクラウドサービスとして提供されます。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 品質改善に向けたアップデート実施!旅行会社向けクラウドサービス『マタタビ Suite』 appeared first on Dtimes.