UI／UXデザインを数値化！NRIネットコム「Air360」販売パートナー契約締結

NRIネットコムは、ヨーロッパ発の分析ソリューション「Air360」と、日本初の販売パートナー契約を2024年3月に締結し、販売・導入支援サービスを開始しました。

AIR360は、2024年2月に本社を日本に移し、日本でのビジネス拡大を推進中です。

NRIネットコム「Air360」販売パートナー契約締結

AIR360 Founder:Defontis Florent氏、NRIネットコム:山田 輝明、時津 祐己

■「Air360」について

「Air360」は、UI/UXデザインを数値化することで、定性的な評価に陥りがちな、デザインのよしあしの定量的な分析を可能にします。

「Air360」を使うと、デザインの数値化を通じて、ウェブサイトに訪問した際、ユーザーがそのウェブサイトに満足しているか、目的を達成しているか、といった分析が可能になります。

ウェブサイト上で何が起きているのかを、データを基にひもとける点が特長の「Air360」は、“ユーザーがサイト上のどの箇所にフラストレーションをためているのか”“なぜ離脱するのか”“購入してもらうためにはどうすればよいか”など、UI/UX分析を可能にします。

また、ウェブサイトへの集客やトラフィックの獲得分析を得意とするアクセス解析ツールと併用することで、さらにウェブサイトを訪問するユーザーの行動をより深く分析し、知ることが可能です。

世界的な医薬品等メーカーのプロクター・アンド・ギャンブル(P&G)、スカンジナビア航空、フランスのサッカーチームのオリンピック・リヨン、ラグジュアリーブランド等を手掛けるPUIGグループ、業種も多岐にわたり、企業規模としても世界的規模の企業で導入、活用されています。

Air360紹介動画(English):



Air360分析画面イメージ

