新感覚レトロ！シュシュ結婚式ムービーテンプレート「フィルム」

シュシュは、新たなトレンドを反映した結婚式ムービーテンプレート「フィルム」を2024年3月28日より販売開始します。

レトロながらも洗練されたデザインと二つのバリエーションで、自作派の新郎新婦から注目を集めること間違いなしのムービーです。

シュシュ結婚式ムービーテンプレート「フィルム」

【背景】

昔の写真とレトロフィルムの組み合わせによる結婚式ムービーは、ノスタルジーを感じさせると同時に、新たな感動を表現するスタイルとして人気が高まっています。

結婚式ムービー作成ツールkittoでは、このトレンドの波に乗り、新しい形のムービーテンプレートを開発しました。

簡単な写真とコメントの入力から、魅力的な自分たちだけのオリジナルムービーを作成できるお手軽さが特徴です。

オープニングムービー版とプロフィールムービー版の二つの選択肢があり、さらに、写真枚数やBGMの選択、子供の名前を加えるなど、自由度の高い編集も可能です。

サービス名 :結婚式ムービーテンプレート「フィルム」

提供開始日 :2024年3月28日

料金 :6600円〜

【特徴】

レトロとモダンの融合:

フィルム調のデザインを取り入れたことで、クラシックでありながらも現代的なスタイルを実現しています。

オープニングとプロフィールの選択肢:

結婚式の始まりに最適なオープニングムービー版と、ふたりの誕生から今に至るまでを辿るプロフィールムービー版の二種類を用意。

編集の自由度と追加オプション:

写真枚数やBGMの選択肢が豊富に用意されており、おふたりの好みやテーマに合わせてカスタマイズが可能です。

また、イントロやラストパートなどの表示箇所にお子様の名前を追加することもでき、自由度が高く、細部までこだわったムービー作成を支援します。

