ライシンは、「ライシン バーベルシャフト」を販売開始しました。

ライシン バーベルシャフト

発売日 :2024年3月28日(木曜)

商品名 : ライシン バーベルシャフト

希望小売価格(税込): 8,980円(税込)

URL :

https://www.lysin.jp/shopdetail/000000000481

販売場所 : ライシン本店、楽天市場、Yahoo!ショッピング、

Amazon、au PAY マーケット

ライシン バーベルシャフトは、お客様からの声を反映し、改良を重ね、ようやく商品化したライシンのオリジナル・特注のバーベルシャフトです。

人気の高いフレックスベル(2kg刻み)、プロバーベルの可変式ダンベルのプレートをバーベルとして活用できます。

上記のダンベルプレートを活用できるため、追加のプレートを別途購入する必要がなく経済的です。

また、別途プレートの場所も確保する必要がないので省スペース化も図れます。

ダンベルのプレートを差し込むだけで、トレーニング方法により、全身を鍛えることが可能です。

形状はスタンダードなストレートタイプと手首への負担を軽減することができるEZタイプの2種類で幅広いトレーニングに利用できます。

シャフトの長さは短くても長くても一長一短ありますが、自宅などの限られたスペースでも扱いやすい約150cmにしました。

なお、強度・耐久性を高めるため、長すぎず、繋ぎ目を作らず、丈夫な炭素鋼素材を採用。

さらに、錆びにくく耐食性に優れたクロムメッキ処理を行い、グリップ部分にはローレット加工を施し、滑りにくく、高級感を損なわないデザインに。

ダンベルプレートが多く入るようスリーブは41cmと長めに設計しました。

安全性も考え、2種類のカラーと緩衝用ゴムが付属しており、トレーニングに集中できます。

シャフト自体の重量は約5kgなので、初心者・女性から本格的なトレーニングをしている方まで幅広く利用いただける逸品です。

フレックスベル(2kg刻み)、プロバーベルの可変式ダンベルのトレーニングの幅をグッと引き上げてくれるアイテムに仕上げました。

<特徴>

・フレックスベル(2kg刻み)、プロバーベルのプレートを活用してバーベルにできる。

・形状はEZ型とストレート型の2種類。

・長さは限られたスペースなどでも扱いやすい約150cm。

・重り(プレート)をつけるスリーブは約41cmの長めの設計。

・炭素鋼素材を採用し、高強度、高耐久性。

・クロムメッキ処理により、耐食性に優れ、錆びにくい。

・グリップ部分はローレット加工を施し、滑りにくく、高級感を損なわないデザイン。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post フレックスベル・プロバーベル専用!ライシン バーベルシャフト appeared first on Dtimes.