NFTプロジェクト「CNP(CryptoNinja Partners)」と、著作権者に許諾を得たファンアート(二次創作)のグッズをオンデマンドで販売・購入できるオンラインストア『MashRoom Cafe(マッシュルームカフェ)』の運営をするソニー・クリエイティブプロダクツは、同サービスにおいてCNPのファンアートを2024年3月28日(木)より募集し、随時販売を開始します。

MashRoom Cafe』CNPのファンアート募集・販売

CNPは、2024年5月にリリースから2周年を迎えます。

今回の企画は、これまで数々のファンアートを創作・発表してくださったクリエイターの皆さまへの感謝を込めたイベントとして実現しました。

ファンアートの募集期間は6月30日(日)正午まで。

グッズの販売期間は8月31日(土)正午までを予定しています。

■CNP(CryptoNinja Partners)とは?

CNP(CryptoNinja Partners)は、みんなで育てるIPプロジェクト。

パンダに幽霊、タカにヘビ…かわいらしい姿をしていますが、実は忍者の頼れるパートナー。

変身が得意な彼らは、今日もいろんな姿で任務遂行中です!

CNPホームページ

https://www.cryptoninja-partners.xyz/

CNP(CryptoNinja Partners)

■「CNP」×「MashRoom Cafe」ファンアート企画

下記のキャラクターのファンアートを募集します

・対象キャラクター

パンダの「リーリー」、幽霊の「ミタマ」、鷹の「ナルカミ」、白蛇の「オロチ」、ウサギの「ルナ」、小鬼の「ヤーマ」、狼の「マカミ」、双子猫の「トワ & セツナ」

・募集期間: 2024年3月28日(木)12:00〜2024年6月30日(日)12:00

・販売期間: 2024年3月28日(木)12:00〜2024年8月31日(土)12:00

その他詳細は下記『MashRoom Cafe』内募集ページより確認してください。

募集ページ:

https://mashroomcafe.com/content/38

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post CNPのファンアート募集・販売!二次創作オンラインストア『MashRoom Cafe』 appeared first on Dtimes.