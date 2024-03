セラフ榎本は、2024年3月に川口市立岸川中学校のSDGs学習の一環として講演を行いました。

セラフ榎本 川口市立岸川中学校SDGs学習

川口市経済部経営支援課経営支援係様を介して岸川中学校SDGs学習協力の依頼がとどき、同社からはドローンを用いたSDGsの取り組みについて講演をしました。

講演は同社の基本的な事業内容から始まり、動画や生徒とのやりとりを交えながら活発に進められました。

同社社員が実際にドローンを教室で飛行させると、生徒や先生も真剣に、楽しそうに機体に注目する様子が伺えました。

最後の質疑応答では、ドローンに関する質問をはじめ、事業のペットリフォームのことや大規模修繕工事のこと、そして社員の給与など中学生らしい素直な質問もありました。

学校としても今回のような企業と合同で行う取り組みは初めてとのことでしたが、SDGsに限らず今後も市や教育機関と協力して、事業推進に加えて社会・地域貢献にも一層取り組むとのことです。

(ドローン飛行に関しては、学校側からの許可を得た上で、生徒とドローンの距離を充分にとり、ドローンにはプロペラガードを装着するなど最大限安全に配慮して飛行を行っています。)

ドローン飛行時の様子

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ドローンを用いたSDGs講演!セラフ榎本 川口市立岸川中学校SDGs学習 appeared first on Dtimes.