航空宇宙産業を特集！倉敷市シティセールスサイト「クラシキ文華〜倉敷のイイトコ見つけにいこう。」

倉敷市シティセールスサイト「クラシキ文華〜倉敷のイイトコ見つけにいこう。」にて、「航空宇宙産業」の特集を新たに掲載しました。

倉敷市シティセールスサイト「クラシキ文華〜倉敷のイイトコ見つけにいこう。」

倉敷市では歴史と文化を大切に受け継ぎながらも、常に新しい事にチャレンジし、新しい「暮らし」、新しい「文化」が日々生まれ続け華開いています。

「新しい文化が華ひらくまち」という意味を込めた、倉敷市シティセールスサイト「クラシキ文華〜倉敷のイイトコ見つけにいこう。」では、倉敷らしい活動や暮らし、それを支える人々の想いを紹介した特集記事を多数掲載し、随時更新しています。

特集56では、「MASC 倉敷から、ソラへ。」を掲載。

URL:

https://citysales.city.kurashiki.okayama.jp/special/vol56-01/

航空産業の歴史を持つものづくりのまち水島エリアから、新たな航空宇宙産業の創出を目指す一般社団法人MASC。

人を乗せて空を移動する「空飛ぶクルマ」の観光利用に向けたテストや展示場での情報発信、ドローンを使った輸送実験など、その先進的な取り組みの軌跡を紹介しています。

