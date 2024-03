倉敷キャンプ飯を特集！倉敷市シティセールスサイト「クラシキ文華〜倉敷のイイトコ見つけにいこう。」

倉敷市シティセールスサイト「クラシキ文華〜倉敷のイイトコ見つけにいこう。」にて、「キャンプ飯」の特集を新たに掲載しました。

倉敷市シティセールスサイト「クラシキ文華〜倉敷のイイトコ見つけにいこう。」

倉敷市では歴史と文化を大切に受け継ぎながらも、常に新しい事にチャレンジし、新しい「暮らし」、新しい「文化」が日々生まれ続け華開いています。

「新しい文化が華ひらくまち」という意味を込めた、倉敷市シティセールスサイト「クラシキ文華〜倉敷のイイトコ見つけにいこう。」では、倉敷らしい活動や暮らし、それを支える人々の想いを紹介した特集記事を多数掲載し、随時更新しています。

特集55では「倉敷キャンプ飯」を掲載。

URL:

https://citysales.city.kurashiki.okayama.jp/special/vol55-01/

楽しいキャンプをさらに盛り上げてくれるキャンプ飯。

地元の食材にこだわり、産直や市場などを巡って倉敷の食材を仕入れ、その名も「倉敷キャンプ飯」を作ってみました!取材スタッフの体験の様子を、5つのレシピとともに紹介しています。

