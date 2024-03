農業のスマート化を推進！ほくつう／東京大学大学院農学生命科学研究科共同研究開始

ほくつうは、国立大学法人東京大学大学院農学生命科学研究科生物・環境工学専攻農地環境工学研究室と2024年4月1日より共同研究を開始します。

ほくつう/東京大学大学院農学生命科学研究科共同研究開始

今回の取り組みは、水稲の冷水害が問題となっている寒冷地や山間地水田に同社が開発・製造・販売している水田水管理省力化システム「水まわり(みまわり)くん」シリーズの水まわり(みまわり)ゲートくん(開水路タイプ)を導入して、スマート水管理の活用による水田の水温上昇効果を明らかにし、水稲の冷水害抑制のための水管理効果をさらに高める工夫および改善点を検討していくものです。

尚、今後の共同研究の内容や成果の詳細につきましては、適宜公表していきます。

同社は、「日本のすみずみにまでつながりをめぐらせ、人々をもっとしあわせにする」を使命と定め、「アナタのミカタ」を企業スローガンに掲げています。

農業の分野に於いては、長年培ってきた電気通信技術をベースに水田の自動水管理システムである「水まわりくん」事業に取り組み、農家の水管理労力を削減する事はもちろん、品質改善、収穫量の増加、節水にも挑戦しています。

「あらゆる事は“夢”を持つことから始まる」これまで当然と考えられていた考え方や価値が大きく変わり続ける現代だからこそ、私たちは、これからもイノベーションをお届けしていきます。

【今回導入するスマート水管理機器】

商品名:水まわりゲートくん

ほ場での設置状況

【特長】

1. 軽量コンパクトで持運び、取り付け、取り外しが簡単

・総重量3.2kg(バッテリー込み)と軽量

・一つのナットを回すだけで、簡単に取り付け、取り外し可能

2. 機側設定型と遠隔設定型の2タイプを用意

・用途に合わせて最適機種を選択

3. 設計寿命10年の長寿命機器

4. マルチホップ機能を搭載(遠隔設定型利用の場合)

・通信距離の延長、障害物等を避けての通信が可能

5. スタンドアロン運転機能を搭載

・通信障害が起きても、単独での自動運転を継続

6. 標準装備の水位センサーで水位の上限管理が可能

・タイマー機能と合わせて水管理を行う事でムダ水を削減

