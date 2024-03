モーターカーのライトアップ撮影！秩父鉄道『軌道モーターカープレミアム撮影会』

秩父鉄道は、2024年4月27日(土)に保守車両の軌道モーターカーのライトアップ撮影ができる「軌道モーターカープレミアム撮影会」を開催します。

秩父鉄道『軌道モーターカープレミアム撮影会』

鉄道保守車両「軌道モーターカー」は、主にレール・枕木等の運搬のため、トロリーやホキをけん引します。

今回は秩父鉄道所有の軌道モーターカー5機すべてが広瀬川原車両基地に集合し、車両の夜間の撮影を楽しめます。

保-82号機(前)と保-121号機(後ろ)イメージ

(1)開催日 2024年4月27日(土)

(2)開催場所 秩父鉄道 広瀬川原車両基地

(秩父鉄道ひろせ野鳥の森駅下車 徒歩15分)

(3)募集人数 30名 ※最少催行人員20名

※対象年齢は中学生以上です。

中学生以下のお子様のみでのご参加はできません。

18歳未満の方は保護者の同意が必要です。

※申込者以外の方の参加・付添(未就学児含む)はできません。

(4)参加料金 1名15,000円

(5)展示車両 モーターカー5機

(保-82号機、保-121号機、保-201号機、保-202号機、保-203号機)

※都合により展示車両が変更となる場合があります。

(6)参加特典 モーターカー保-201号機車両形式図デザインオリジナルトートバッグ

オリジナルトートバッグイメージ

(7)お申込み 秩父鉄道ホームページよりWEB受付

<先行予約>

※2023年9月23日に開催を予定していた

「モーターカー撮影会」(催行中止)にお申込されていた方対象

■受付期間:2024年3月26日(火)10:00〜3月31日(日)23:59まで

<一般予約>

■受付期間:2024年4月2日(火)10:00〜4月21日(日)23:59まで

※雨天決行・荒天中止

※当日の運行状況などにより急きょ各イベント内容を変更または中止する場合があります。

旅行企画・実施:秩父鉄道株式会社 埼玉県知事登録旅行業 2-219号

