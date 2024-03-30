NHKÄ«¥É¥é¡Ø¥Ö¥®¥¦¥®¡Ù¤Ç¡ÈºÇ¶²¤ÎÂ¸ºß´¶¡É¤òÈ¯´ø¤·¤¿43ºÐ½÷Í¥¡£¥·¥Ó¤ì¤ëÉ¬»¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤â
¡¡Âè2¼¡À¤³¦ÂçÀïÃæ¤«¤éËÝ¤ê¡¢Àï¸å¤ÎÆüËÜ¿Í¤ÏÅ¨¹ñ¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î¥¢¥á¥ê¥«ÅÁÍè¤Î²»³Ú¤Ë¿ÈÂÎ¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤â¹ñÌ±Åª¤Ê¥Ö¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ö¥®¤Î¥ê¥º¥à¡ÊÈ¯¾Í¤Ï¥¢¥Õ¥ê¥«¡Ë¡£²»³Ú¤Ë¤è¤ë»þÂå¤ÎÂçÅ¾´¹¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÉÁ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢2023Ç¯ÅÙ¸å´üÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¥Ö¥®¥¦¥®¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¦²Ã²ìÃ«·ò¤¬¡¢ºÇ½ª²ó¤ò¸«½ª¤¨¤¿º£¡¢ËÜºî¡ÈºÇ¶²¡É¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤È´¶¤¸¤ëµÆÃÏÑÛ»Ò¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¡£
¢¡¤Í¤Ã¤È¤ê¶¯Îõ¤Ê¥Ö¥ë¡¼¥¹¤Î½÷²¦
¡¡Ä«¥É¥é¡Ø¥Ö¥®¥¦¥®¡Ù¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÏÀï¸å¤òÂåÉ½¤¹¤ëµ©Âå¤Î²Î¤¤¼ê¡¢³ÞÃÖ¥·¥º»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¼ñÎ¤Ê±¤¹¤ëÊ¡Íè¥¹¥º»Ò¤Î¥Ö¥®¤Î½÷²¦´¶¤Ë¤Ð¤«¤êµ¤¤ò¼è¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¹¤Î½÷²¦¤âËº¤ì¤º¤Ë¤È¤·¤¤ê¤Ë»×¤¤¤Ê¤¬¤éÉ®¼Ô¤ÏËÜºî¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÇãÊª¥Ö¥®¡¼¡×¤Î¤¢¤ÎÁá¸ý¸ÀÍÕ¤ß¤¿¤¤¤Ê²Î¤¤Êý¤Ï¡¢º£¤Ç¤³¤½¥¯¥»¶¯ºÇ¶¯¤Î·¬ÅÄ²ÂÍ´Åª¤Ê²Î¤¤²ó¤·¤Î¸µÁÄ¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤À¤¬¡¢³ÞÃÖ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ö¥ë¡¼¥¹¤Î½÷²¦¡¢Ã¸Ã«¤Î¤ê»Ò¤Ï¡¢¤Í¤Ã¤È¤ê¶¯Îõ¤Ê¿Í¤À¡£
¡¡1990Ç¯Âå¤¢¤¿¤ê¤ÎÈÕÇ¯¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤ë¤È¡¢»çÈ±¤Ë¤´¤Ã¤Ä¤¤¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤¿Ã¸Ã«¤Î½Ð¤ÇÎ©¤Á¤ÈÆÇÀå¤Ë¿Ì¤¨¤¢¤¬¤ë¡£Ã¸Ã«¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤òÆÀ°Õ¤Î¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥³¥í¥Ã¥±¤Ç¤¹¤é¡¢Á´Á³¸ØÄ¥¤Ê¤·¤Ë»×¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë¶¯Îõ¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃ¸Ã«¤ò¥â¥Ç¥ë¤È¤¹¤ë¤Î¤¬°ñÅÄ¤ê¤Ä»Ò¡ÊµÆÃÏÑÛ»Ò¡Ë¡£Âè5½µÂè23²ó¤Ç¤Ï¡¢Çß´Ý¾¯½÷²Î·àÃÄ¤Î´ÇÈÄ²Î¼ê¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¥¿¥Ã¥×¥À¥ó¥¹¤ÇÌÜ¤ò°ú¤¯½©»³Èþ·î¡Ê°Ë¸¶Ï»²Ö¡Ë¤Î°ú¤Î©¤ÆÌò¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤â¤ä¤â¤ä¤¹¤ë¥¹¥º»Ò¤¬¡¢¥é¥¸¥ª¤Ç¤¢¤ÎÌ¾¶Ê¤ò¼ª¤Ë¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬½¨°ï¤À¤Ã¤¿¡£
¢¡ÀïÃæ¥Ý¥Ã¥×¥¹¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼
¡¡Î®¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢1933Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡ÖÊÌ¤ì¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¹¡×¡£¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡Ö¿Éµ¤½¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¥¹¥º»Ò¤Ï¡Ö¥Ó¥ê¥Ó¥ê¤¤¿¡×¤È¿´¤ÎÃæ¤ÇÇ®¤¤¤â¤Î¤ò¤½¤Î²ÎÀ¼¤«¤é´¶¤¸¤ë¡£
¡¡¥¹¥º»Ò¤¬Æ±¶Ê¤ò¼ª¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï1937Ç¯¤È¤¤¤¦ÀßÄê¡£âº¹Â¶¶»ö·ï¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤ÆÆüÃæÀïÁè¤¬ËÖÈ¯¤·¤¿Ç¯¤Ç¤¢¤ë¡£Ã¸Ã«¤òÂåÉ½¤¹¤ë¡ÖÊÌ¤ì¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¹¡×¤Ï¡¢¼Â¤Ï¥ê¥ê¡¼¥¹Åö½é¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¥Ò¥Ã¥È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÀïÃæ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ï¹ç¤ï¤º¡¢ÆüËÜ¹ñÌ±¤«¤é¤â¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤«¤é¤âÆüËÜÉ÷¥Ö¥ë¡¼¥¹¤ÏÍý²ò¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¡£
¡¡ºî¶Ê¤ÏÉþÉôÎÉ°ì¡£¥É¥é¥ÞÆâ¤Ç¤Ï±©Ä»Á±°ì¤È¤·¤ÆÁðù¬¹ä¤¬±é¤¸¤ë¡£¡ÖÊÌ¤ì¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¹¡×¤Ë¡Ö¥Ó¥ê¥Ó¥ê¤¤¿¡×¥¹¥º»Ò¤Ï¡¢±©Ä»¤Î·°Æ«¤ò¼õ¤±¡¢10Ç¯¸å¤Î1947Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡ÖÅìµþ¥Ö¥®¥¦¥®¡×¤ÇÀï¸åºÇÂç¤Î¥¹¥¿¡¼²Î¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¡ÖÊÌ¤ì¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¹¡×¤Ï¡¢Ëþ½£¤Ç±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¸¥ã¥º¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥¿¡¼¤¬¼è¤ê¾å¤²¤¿¤³¤È¤ÇºÆÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢Æ±¶Ê¤Ï·ë²ÌÅª¤ËÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÀïÃæ¥Ý¥Ã¥×¥¹¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤ë¡£
¢¡ÆüËÜÆÈ¼«¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¹¤ò³«Âó
¡¡Ã¸Ã«¤Î¤ê»Ò¤¬¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë¤¹¤´¤¤¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤ÏÈà½÷¤òÃÖ¤¤¤ÆÂ¾¤Ë¤ÏÀ¤³¦¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë²Î¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¡ÖÊÌ¤ì¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¹¡×¤ä¡Ö±«¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¹¡×¤Ê¤É¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥¹¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«ÆîÉô¥ß¥·¥·¥Ã¥ÔÈ¯¾Í¤Î²»³Ú¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥ë¡¼¥¹¤È¤Ï¼Â¤Ï»÷¤ÆÈó¤Ê¤ë¤â¤Î¡£
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¹¤Ë¡ÖThe¡×¤ò¤Ä¤±¤ÆÈ¯²»¤¹¤ë¤È¡ÖÍ«Ýµ¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤À¤±¤ì¤É¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ÎÍ«Ýµ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Ã¸Ã«¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÀº¿ÀÅª¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È²ò¼á¤Ç¤¤ë¡£ËÜ¾ì¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¹¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¤±¤É¡¢ÆüËÜÆÈ¼«¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸À¤ï¤Ð¡¢Ã¸Ã«¤ÏÊÌ¥¸¥ã¥ó¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¹¤ò±ó¤¯ÆüËÜ¤Ç³ÎÎ©¤·¤¿³«Âó¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤«¤éÆüËÜ¥Ö¥ë¡¼¥¹¤Î¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ï¹¤¬¤ê¡¢1970Ç¯Âå¤Î±é²Î¤Þ¤ÇÌ®¡¹¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
¡¡Ã¸Ã«¤Î¤ê»Ò¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¡ØÌëÌÀ¤±¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¹¡Ù¤Î¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¤À¤Ã¤Æ¤¤Ã¤È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£ÆüËÜÆÈ¼«¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³«Âó¤·¤¿Ã¸Ã«¤Î¸ùÀÓ¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£
¢¡¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¤â¥·¥Ó¥ì¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º
¡¡¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢Èà½÷¤³¤½ÆüËÜºÇÂç¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤À¤ÈÉ®¼Ô¤Ï»×¤¦¤Î¤À¤¬¡¢¥¹¥º»Ò¤ò¸ÝÉñ¤·¤¿¥é¥¸¥ª¤«¤éÎ®¤ì¤ëÀ¼¤À¤±¤Ç¤¹¤´¤¤À¨¤ß¤òÍø¤«¤»¤ëµÆÃÏÑÛ»Ò¤Î±éµ»¤â¤¿¤À»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤â¹ñÌ±Åª¤Ê¥Ö¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ö¥®¤Î¥ê¥º¥à¡ÊÈ¯¾Í¤Ï¥¢¥Õ¥ê¥«¡Ë¡£²»³Ú¤Ë¤è¤ë»þÂå¤ÎÂçÅ¾´¹¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÉÁ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢2023Ç¯ÅÙ¸å´üÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¥Ö¥®¥¦¥®¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¦²Ã²ìÃ«·ò¤¬¡¢ºÇ½ª²ó¤ò¸«½ª¤¨¤¿º£¡¢ËÜºî¡ÈºÇ¶²¡É¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤È´¶¤¸¤ëµÆÃÏÑÛ»Ò¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¡£
¡¡Ä«¥É¥é¡Ø¥Ö¥®¥¦¥®¡Ù¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÏÀï¸å¤òÂåÉ½¤¹¤ëµ©Âå¤Î²Î¤¤¼ê¡¢³ÞÃÖ¥·¥º»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¼ñÎ¤Ê±¤¹¤ëÊ¡Íè¥¹¥º»Ò¤Î¥Ö¥®¤Î½÷²¦´¶¤Ë¤Ð¤«¤êµ¤¤ò¼è¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¹¤Î½÷²¦¤âËº¤ì¤º¤Ë¤È¤·¤¤ê¤Ë»×¤¤¤Ê¤¬¤éÉ®¼Ô¤ÏËÜºî¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÇãÊª¥Ö¥®¡¼¡×¤Î¤¢¤ÎÁá¸ý¸ÀÍÕ¤ß¤¿¤¤¤Ê²Î¤¤Êý¤Ï¡¢º£¤Ç¤³¤½¥¯¥»¶¯ºÇ¶¯¤Î·¬ÅÄ²ÂÍ´Åª¤Ê²Î¤¤²ó¤·¤Î¸µÁÄ¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤À¤¬¡¢³ÞÃÖ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ö¥ë¡¼¥¹¤Î½÷²¦¡¢Ã¸Ã«¤Î¤ê»Ò¤Ï¡¢¤Í¤Ã¤È¤ê¶¯Îõ¤Ê¿Í¤À¡£
¡¡1990Ç¯Âå¤¢¤¿¤ê¤ÎÈÕÇ¯¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤ë¤È¡¢»çÈ±¤Ë¤´¤Ã¤Ä¤¤¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤¿Ã¸Ã«¤Î½Ð¤ÇÎ©¤Á¤ÈÆÇÀå¤Ë¿Ì¤¨¤¢¤¬¤ë¡£Ã¸Ã«¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤òÆÀ°Õ¤Î¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥³¥í¥Ã¥±¤Ç¤¹¤é¡¢Á´Á³¸ØÄ¥¤Ê¤·¤Ë»×¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë¶¯Îõ¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃ¸Ã«¤ò¥â¥Ç¥ë¤È¤¹¤ë¤Î¤¬°ñÅÄ¤ê¤Ä»Ò¡ÊµÆÃÏÑÛ»Ò¡Ë¡£Âè5½µÂè23²ó¤Ç¤Ï¡¢Çß´Ý¾¯½÷²Î·àÃÄ¤Î´ÇÈÄ²Î¼ê¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¥¿¥Ã¥×¥À¥ó¥¹¤ÇÌÜ¤ò°ú¤¯½©»³Èþ·î¡Ê°Ë¸¶Ï»²Ö¡Ë¤Î°ú¤Î©¤ÆÌò¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤â¤ä¤â¤ä¤¹¤ë¥¹¥º»Ò¤¬¡¢¥é¥¸¥ª¤Ç¤¢¤ÎÌ¾¶Ê¤ò¼ª¤Ë¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬½¨°ï¤À¤Ã¤¿¡£
¢¡ÀïÃæ¥Ý¥Ã¥×¥¹¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼
¡¡Î®¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢1933Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡ÖÊÌ¤ì¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¹¡×¡£¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡Ö¿Éµ¤½¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¥¹¥º»Ò¤Ï¡Ö¥Ó¥ê¥Ó¥ê¤¤¿¡×¤È¿´¤ÎÃæ¤ÇÇ®¤¤¤â¤Î¤ò¤½¤Î²ÎÀ¼¤«¤é´¶¤¸¤ë¡£
¡¡¥¹¥º»Ò¤¬Æ±¶Ê¤ò¼ª¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï1937Ç¯¤È¤¤¤¦ÀßÄê¡£âº¹Â¶¶»ö·ï¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤ÆÆüÃæÀïÁè¤¬ËÖÈ¯¤·¤¿Ç¯¤Ç¤¢¤ë¡£Ã¸Ã«¤òÂåÉ½¤¹¤ë¡ÖÊÌ¤ì¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¹¡×¤Ï¡¢¼Â¤Ï¥ê¥ê¡¼¥¹Åö½é¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¥Ò¥Ã¥È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÀïÃæ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ï¹ç¤ï¤º¡¢ÆüËÜ¹ñÌ±¤«¤é¤â¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤«¤é¤âÆüËÜÉ÷¥Ö¥ë¡¼¥¹¤ÏÍý²ò¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¡£
¡¡ºî¶Ê¤ÏÉþÉôÎÉ°ì¡£¥É¥é¥ÞÆâ¤Ç¤Ï±©Ä»Á±°ì¤È¤·¤ÆÁðù¬¹ä¤¬±é¤¸¤ë¡£¡ÖÊÌ¤ì¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¹¡×¤Ë¡Ö¥Ó¥ê¥Ó¥ê¤¤¿¡×¥¹¥º»Ò¤Ï¡¢±©Ä»¤Î·°Æ«¤ò¼õ¤±¡¢10Ç¯¸å¤Î1947Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡ÖÅìµþ¥Ö¥®¥¦¥®¡×¤ÇÀï¸åºÇÂç¤Î¥¹¥¿¡¼²Î¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¡ÖÊÌ¤ì¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¹¡×¤Ï¡¢Ëþ½£¤Ç±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¸¥ã¥º¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥¿¡¼¤¬¼è¤ê¾å¤²¤¿¤³¤È¤ÇºÆÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢Æ±¶Ê¤Ï·ë²ÌÅª¤ËÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÀïÃæ¥Ý¥Ã¥×¥¹¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤ë¡£
¢¡ÆüËÜÆÈ¼«¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¹¤ò³«Âó
¡¡Ã¸Ã«¤Î¤ê»Ò¤¬¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë¤¹¤´¤¤¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤ÏÈà½÷¤òÃÖ¤¤¤ÆÂ¾¤Ë¤ÏÀ¤³¦¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë²Î¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¡ÖÊÌ¤ì¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¹¡×¤ä¡Ö±«¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¹¡×¤Ê¤É¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥¹¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«ÆîÉô¥ß¥·¥·¥Ã¥ÔÈ¯¾Í¤Î²»³Ú¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥ë¡¼¥¹¤È¤Ï¼Â¤Ï»÷¤ÆÈó¤Ê¤ë¤â¤Î¡£
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¹¤Ë¡ÖThe¡×¤ò¤Ä¤±¤ÆÈ¯²»¤¹¤ë¤È¡ÖÍ«Ýµ¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤À¤±¤ì¤É¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ÎÍ«Ýµ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Ã¸Ã«¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÀº¿ÀÅª¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È²ò¼á¤Ç¤¤ë¡£ËÜ¾ì¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¹¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¤±¤É¡¢ÆüËÜÆÈ¼«¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸À¤ï¤Ð¡¢Ã¸Ã«¤ÏÊÌ¥¸¥ã¥ó¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¹¤ò±ó¤¯ÆüËÜ¤Ç³ÎÎ©¤·¤¿³«Âó¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤«¤éÆüËÜ¥Ö¥ë¡¼¥¹¤Î¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ï¹¤¬¤ê¡¢1970Ç¯Âå¤Î±é²Î¤Þ¤ÇÌ®¡¹¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
¡¡Ã¸Ã«¤Î¤ê»Ò¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¡ØÌëÌÀ¤±¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¹¡Ù¤Î¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¤À¤Ã¤Æ¤¤Ã¤È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£ÆüËÜÆÈ¼«¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³«Âó¤·¤¿Ã¸Ã«¤Î¸ùÀÓ¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£
¢¡¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¤â¥·¥Ó¥ì¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º
¡¡¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢Èà½÷¤³¤½ÆüËÜºÇÂç¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤À¤ÈÉ®¼Ô¤Ï»×¤¦¤Î¤À¤¬¡¢¥¹¥º»Ò¤ò¸ÝÉñ¤·¤¿¥é¥¸¥ª¤«¤éÎ®¤ì¤ëÀ¼¤À¤±¤Ç¤¹¤´¤¤À¨¤ß¤òÍø¤«¤»¤ëµÆÃÏÑÛ»Ò¤Î±éµ»¤â¤¿¤À»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£