1位は？ 今売れてるコンパクト（ミニ）ワイヤレスマウスTOP10 2024/3/30
「BCNランキング」2024年2024年3月18日から24日の日次集計データによると、コンパクト（ミニ）ワイヤレスマウスの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 M220 SILENT Wireless Mouse ダークグレー
M220CG（ロジクール）
2位 無線(2.4GHz) BlueLEDマウス 3ボタン ブラック
BSMBW100BK（バッファロー）
3位 無線IRマウス(3ボタン) ブラック
M-IR07DRBK（エレコム）
4位 M240 SILENT BLUETOOTH MOUSE グラファイト
M240GR（ロジクール）
5位 抗菌 ワイヤレス静音光学式マウス (3ボタン/Mサイズ) ブラック
M-DY11DRSKBK（エレコム）
6位 無線(2.4GHz) BlueLEDマウス 3ボタン レッド
BSMBW100RD（バッファロー）
7位 抗菌 ワイヤレス静音光学式マウス (3ボタン/Mサイズ) ホワイト
M-DY11DRSKWH（エレコム）
8位 M220 SILENT Wireless Mouse オフホワイト
M220OW（ロジクール）
9位 無線IRマウス(3ボタン) ブラック
M-IR07DRSBK（エレコム）
10位 Wireless Mouse M185 ブルー
M185BL（ロジクール）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 M220 SILENT Wireless Mouse ダークグレー
M220CG（ロジクール）
2位 無線(2.4GHz) BlueLEDマウス 3ボタン ブラック
BSMBW100BK（バッファロー）
3位 無線IRマウス(3ボタン) ブラック
4位 M240 SILENT BLUETOOTH MOUSE グラファイト
M240GR（ロジクール）
5位 抗菌 ワイヤレス静音光学式マウス (3ボタン/Mサイズ) ブラック
M-DY11DRSKBK（エレコム）
6位 無線(2.4GHz) BlueLEDマウス 3ボタン レッド
BSMBW100RD（バッファロー）
7位 抗菌 ワイヤレス静音光学式マウス (3ボタン/Mサイズ) ホワイト
M-DY11DRSKWH（エレコム）
8位 M220 SILENT Wireless Mouse オフホワイト
M220OW（ロジクール）
9位 無線IRマウス(3ボタン) ブラック
M-IR07DRSBK（エレコム）
10位 Wireless Mouse M185 ブルー
M185BL（ロジクール）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。