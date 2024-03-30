M220CG

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　「BCNランキング」2024年2024年3月18日から24日の日次集計データによると、コンパクト（ミニ）ワイヤレスマウスの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　M220 SILENT Wireless Mouse ダークグレー

M220CG（ロジクール）

2位　無線(2.4GHz) BlueLEDマウス 3ボタン ブラック

BSMBW100BK（バッファロー）

3位　無線IRマウス(3ボタン) ブラック

M-IR07DRBK（エレコム）

4位　M240 SILENT BLUETOOTH MOUSE グラファイト

M240GR（ロジクール）

5位　抗菌 ワイヤレス静音光学式マウス (3ボタン/Mサイズ) ブラック

M-DY11DRSKBK（エレコム）

6位　無線(2.4GHz) BlueLEDマウス 3ボタン レッド

BSMBW100RD（バッファロー）

7位　抗菌 ワイヤレス静音光学式マウス (3ボタン/Mサイズ) ホワイト

M-DY11DRSKWH（エレコム）

8位　M220 SILENT Wireless Mouse オフホワイト

M220OW（ロジクール）

9位　無線IRマウス(3ボタン) ブラック

M-IR07DRSBK（エレコム）

10位 Wireless Mouse M185 ブルー

M185BL（ロジクール）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。