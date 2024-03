ブルボンは、気軽にいただけるバータイプスイーツの「濃厚チョコブラウニー」を販売中です。

ブルボン「濃厚チョコブラウニー」

商品名 :濃厚チョコブラウニー

内容量 :1個

販売チャネル(予定):量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 :オープンプライス

ブルボンから販売されている片手で手軽に食べられるバータイプスイーツシリーズ。

「濃厚チョコブラウニー」は、ブルボンのチョコレート加工技術を生かし、大粒のチョコチップ、チョコレートをたっぷり練りこんで焼きあげた濃厚な味わいのチョコブラウニー。

生地に使用している発酵バターは、チョコと相性のいい乳の風味を際立たせています。

お手軽なバータイプスイーツながら、濃厚なチョコレートの味わいが楽しめます。

