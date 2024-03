ブルボンは、気軽にいただけるバータイプスイーツ商品群から「ふんわりチーズスフレ」を2024年4月2日(火)に新発売します。

ブルボン「ふんわりチーズスフレ」

内容量 :1個

発売日 :2024年4月2日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

※一部コンビニエンスストアにてお取り扱いがあります。

価格 :オープンプライス

賞味期限 :6カ月

ふんわりとした食感とともに広がるさっぱりとした味わいと、素材のすがすがしい香りを楽しめる2商品が登場。

ふんわりチーズスフレは、チーズを練り込んで焼きあげたふんわり食感のケーキ生地でチーズクリームをサンドしました。

チーズのコクを感じながらも、あっさりとした味わいで飽きのこないおいしさです。

