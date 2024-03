CENTRICはNMP スペシャリストの全株式を正式に取得し、NMPSを同社の子会社としました。

この取引により、重点事業領域であるBPO分野において、サービスの拡大と多様化を進め、市場において選ばれる事業者を目指していきます。

CENTRIC NMPスペシャリスト子会社化

同社はNMPS株式196,000株(議決権所有割合の100%)の取得により、NMPSの事業をCENTRICグループ事業戦略に統合します。

【株式取得の概要】

株式会社ジャパンインベストメントアドバイザーの100%子会社であるJPE第1号株式会社が保有する196,000株(議決権所有割合の100%)

【NMPSの概要】

名称 : 株式会社NMP スペシャリスト

所在地 : 東京都新宿区新宿2-3-11 VORT新宿御苑 5F

代表者 : 代表取締役社長 田頭 誠

事業内容: 一般人材派遣業、各種業務請負、人材育成/研修業務、

各種業務ソフトウエアの設計/開発、採用代行業務

資本金 : 9,800万円

設立 : 2000年7月(創業1963年)

URL :

https://nmp-specialist.com/

【CENTRIC株式会社会社概要】

代表者:代表取締役 山田 亮

所在地:〒171-0014 東京都豊島区池袋2-50-9 第三共立ビル5F

設立日:2009年4月6日

事業 :コンタクトセンターコンサルティング、コンタクトセンター運営、

音声感情解析サービス開発研究および販売

