「SHOGUN」按針役コズモ・ジャーヴィスがウィル・ポールターと共演、『エクス・マキナ』監督の新作『Warfare』で

『エクス・マキナ』(2015)アレックス・ガーランド監督の新作映画『Warfare(原題)』に、『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:VOLUME 3』(2023)ウィル・ポールター、コズモ・ジャーヴィス、「HEARTSTOPPER ハートストッパー 」(2022-)キット・コナー、「トゥルー・ディテクティブ ナイト・カントリー」フィン・ベネットが出演することがわかった。米が報じている。

本作はガーランドが、彼の監督作『Civil War(原題)』で軍事アドバイザーを務めたレイ・メンドーサと再タッグを組む作品。2人は共同で監督・脚本を担当し、DNAフィルムズのアンドリュー・マクドナルドとアロン・ライヒ、ピーター・ライスがプロデュースを務める。世界配給はA24が担当する。

すでに発表されているキャストには、「ストレンジャー・シングス 未知の世界」シーズン4のジョセフ・クイン、「リバーデイル」チャールズ・メルトン、「Reservation Dogs(原題)」ディファラオ・ウン=ア=タイが名を連ねる。ストーリーやキャストが演じる役柄は、現時点で明かされてない。さらなる情報の解禁を待ちたい。

ポールターは『リトル・ランボーズ』(2007)で子役デビューし、『メイズ・ランナー』シリーズ、『レヴェナント: 蘇えりし者』(2015)、『ミッドサマー』(2019)など様々な注目作で活躍。直近では、『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:VOLUME 3』や「一流シェフのファミリーレストラン」シーズン2に出演している。

ジャーヴィスは、戦国ドラマ「SHOGUN 将軍」のジョン・ブラックソーン/按針役でお馴染み。今後の出演作には、ガイ・ピアース主演の刑務所ドラマ「Inside(原題)」や、ロバート・デ・ニーロ主演のギャング映画『Alto Knights(原題)』がある。

コナーはドラマ「ハートストッパー」のニック役で知られるほか、映画『ロケットマン』(2019)やファンタジードラマ「ダーク・マテリアルズ/黄金の羅針盤」(声のみ)に出演している。

ベネットは、HBOの人気シリーズ「トゥルー・ディテクティブ」シーズン4(「トゥルー・ディテクティブ ナイト・カントリー」)に出演。その他の出演作には、SFドラマ「ザ・ネバーズ』や英伊ドラマ「Domina(原題)」などがある。

