

●今週の業種別騰落率ランキング



※3月29日終値の3月22日終値に対する騰落率

東証33業種 値上がり： 4 業種 値下がり： 29 業種

東証プライム：1651銘柄 値上がり： 556 銘柄 値下がり：1072 銘柄 変わらず他： 23 銘柄



東証33業種 騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄

１. 不動産業(0282) +2.03 ミガロＨＤ <5535> 、グッドコムＡ <3475> 、ディアライフ <3245>

２. 鉱業(0252) +1.68 Ｋ＆Ｏエナジ <1663> 、ＩＮＰＥＸ <1605> 、石油資源 <1662>

３. 機械(0265) +0.97 野村マイクロ <6254> 、ＩＨＩ <7013> 、ＪＵＫＩ <6440>

４. 電気・ガス(0270) +0.50 北海電 <9509> 、東電ＨＤ <9501> 、邦ガス <9533>

５. ガラス・土石(0261) -0.03 日ヒュム <5262> 、ヨータイ <5357> 、フジミインコ <5384>

６. 小売業(0277) -0.05 日ガス <8174> 、Ｔ－ＢＡＳＥ <3415> 、Ｆ＆ＬＣ <3563>

７. 空運業(0273) -0.12 ＡＮＡＨＤ <9202>

８. 食料品(0254) -0.18 日清粉Ｇ <2002> 、伊藤米久ＨＤ <2296> 、ＤＭ三井製糖 <2109>

９. 石油・石炭(0259) -0.20 ニチレキ <5011> 、ＥＮＥＯＳ <5020> 、出光興産 <5019>

10. 繊維製品(0255) -0.32 クラボウ <3106> 、シキボウ <3109> 、東洋紡 <3101>

11. 非鉄金属(0263) -0.44 平河ヒューテ <5821> 、ＡＲＥＨＤ <5857> 、ＤＯＷＡ <5714>

12. その他金融業(0281) -0.94 イー・ギャラ <8771> 、オリコ <8585> 、ＮＥＣキャピ <8793>

13. 保険業(0280) -1.06 Ｔ＆Ｄ <8795> 、ＦＰパートナ <7388> 、かんぽ生命 <7181>

14. 建設業(0253) -1.19 レイズネク <6379> 、浅沼組 <1852> 、東洋建 <1890>

15. 倉庫・運輸(0274) -1.32 安田倉 <9324> 、中央倉 <9319> 、上組 <9364>

16. 電気機器(0266) -1.37 日東工 <6651> 、ＷＳＣＯＰＥ <6619> 、シャープ <6753>

17. 金属製品(0264) -1.53 洋缶ＨＤ <5901> 、ホッカンＨＤ <5902> 、ＳＵＭＣＯ <3436>

18. その他製品(0269) -1.59 ピジョン <7956> 、小松ウオール <7949> 、プロネクサス <7893>

19. 卸売業(0276) -1.69 ソーダニッカ <8158> 、極東貿易 <8093> 、白銅 <7637>

20. 輸送用機器(0267) -1.77 トピー <7231> 、ジャムコ <7408> 、日産自 <7201>

21. ゴム製品(0260) -1.79 三星ベ <5192> 、オカモト <5122> 、浜ゴム <5101>

22. サービス業(0283) -1.97 Ｇｕｎｏｓｙ <6047> 、ドリームＩ <4310> 、建設技研 <9621>

23. 水産・農林業(0251) -2.22 雪国まいたけ <1375> 、極洋 <1301> 、マルハニチロ <1333>

24. 証券・商品(0279) -2.28 極東証券 <8706> 、東洋証券 <8614> 、丸三 <8613>

25. 化学(0257) -2.65 小林製薬 <4967> 、テイカ <4027> 、扶桑化学 <4368>

26. 銀行業(0278) -2.74 大垣共立 <8361> 、ゆうちょ銀 <7182> 、阿波銀 <8388>

27. 鉄鋼(0262) -2.76 東京鉄 <5445> 、合同鉄 <5410> 、淀川鋼 <5451>

28. 情報・通信業(0275) -2.76 さくらネット <3778> 、クロスキャト <2307> 、ソースネクス <4344>

29. 医薬品(0258) -2.86 ロート <4527> 、扶桑薬 <4538> 、武田 <4502>

30. 精密機器(0268) -3.43 リズム <7769> 、朝日インテク <7747> 、ニコン <7731>

31. 海運業(0272) -3.51 ユナイテド海 <9110> 、飯野海 <9119> 、川崎汽 <9107>

32. 陸運業(0271) -3.70 東急 <9005> 、ＪＲ東海 <9022> 、小田急 <9007>

33. パルプ・紙(0256) -3.82 北越コーポ <3865> 、大王紙 <3880> 、トーモク <3946>



※上記の『【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。



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