　●今週の業種別騰落率ランキング

　　※3月29日終値の3月22日終値に対する騰落率
　　　東証33業種　　　　　　　　値上がり：　 4 業種　　値下がり：　29 業種
　　　東証プライム：1651銘柄　　値上がり： 556 銘柄　　値下がり：1072 銘柄　　変わらず他：　23 銘柄

　　東証33業種　　　騰落率(％) 　【株価】上昇率／下落率　上位3銘柄
１. 不動産業(0282)　　　 +2.03 　ミガロＨＤ <5535> 、グッドコムＡ <3475> 、ディアライフ <3245>
２. 鉱業(0252)　　　　　 +1.68 　Ｋ＆Ｏエナジ <1663> 、ＩＮＰＥＸ <1605> 、石油資源 <1662>
３. 機械(0265)　　　　　 +0.97 　野村マイクロ <6254> 、ＩＨＩ <7013> 、ＪＵＫＩ <6440>
４. 電気・ガス(0270)　　 +0.50 　北海電 <9509> 、東電ＨＤ <9501> 、邦ガス <9533>
５. ガラス・土石(0261)　 -0.03 　日ヒュム <5262> 、ヨータイ <5357> 、フジミインコ <5384>
６. 小売業(0277)　　　　 -0.05 　日ガス <8174> 、Ｔ－ＢＡＳＥ <3415> 、Ｆ＆ＬＣ <3563>
７. 空運業(0273)　　　　 -0.12 　ＡＮＡＨＤ <9202>
８. 食料品(0254)　　　　 -0.18 　日清粉Ｇ <2002> 、伊藤米久ＨＤ <2296> 、ＤＭ三井製糖 <2109>
９. 石油・石炭(0259)　　 -0.20 　ニチレキ <5011> 、ＥＮＥＯＳ <5020> 、出光興産 <5019>
10. 繊維製品(0255)　　　 -0.32 　クラボウ <3106> 、シキボウ <3109> 、東洋紡 <3101>
11. 非鉄金属(0263)　　　 -0.44 　平河ヒューテ <5821> 、ＡＲＥＨＤ <5857> 、ＤＯＷＡ <5714>
12. その他金融業(0281)　 -0.94 　イー・ギャラ <8771> 、オリコ <8585> 、ＮＥＣキャピ <8793>
13. 保険業(0280)　　　　 -1.06 　Ｔ＆Ｄ <8795> 、ＦＰパートナ <7388> 、かんぽ生命 <7181>
14. 建設業(0253)　　　　 -1.19 　レイズネク <6379> 、浅沼組 <1852> 、東洋建 <1890>
15. 倉庫・運輸(0274)　　 -1.32 　安田倉 <9324> 、中央倉 <9319> 、上組 <9364>
16. 電気機器(0266)　　　 -1.37 　日東工 <6651> 、ＷＳＣＯＰＥ <6619> 、シャープ <6753>
17. 金属製品(0264)　　　 -1.53 　洋缶ＨＤ <5901> 、ホッカンＨＤ <5902> 、ＳＵＭＣＯ <3436>
18. その他製品(0269)　　 -1.59 　ピジョン <7956> 、小松ウオール <7949> 、プロネクサス <7893>
19. 卸売業(0276)　　　　 -1.69 　ソーダニッカ <8158> 、極東貿易 <8093> 、白銅 <7637>
20. 輸送用機器(0267)　　 -1.77 　トピー <7231> 、ジャムコ <7408> 、日産自 <7201>
21. ゴム製品(0260)　　　 -1.79 　三星ベ <5192> 、オカモト <5122> 、浜ゴム <5101>
22. サービス業(0283)　　 -1.97 　Ｇｕｎｏｓｙ <6047> 、ドリームＩ <4310> 、建設技研 <9621>
23. 水産・農林業(0251)　 -2.22 　雪国まいたけ <1375> 、極洋 <1301> 、マルハニチロ <1333>
24. 証券・商品(0279)　　 -2.28 　極東証券 <8706> 、東洋証券 <8614> 、丸三 <8613>
25. 化学(0257)　　　　　 -2.65 　小林製薬 <4967> 、テイカ <4027> 、扶桑化学 <4368>
26. 銀行業(0278)　　　　 -2.74 　大垣共立 <8361> 、ゆうちょ銀 <7182> 、阿波銀 <8388>
27. 鉄鋼(0262)　　　　　 -2.76 　東京鉄 <5445> 、合同鉄 <5410> 、淀川鋼 <5451>
28. 情報・通信業(0275)　 -2.76 　さくらネット <3778> 、クロスキャト <2307> 、ソースネクス <4344>
29. 医薬品(0258)　　　　 -2.86 　ロート <4527> 、扶桑薬 <4538> 、武田 <4502>
30. 精密機器(0268)　　　 -3.43 　リズム <7769> 、朝日インテク <7747> 、ニコン <7731>
31. 海運業(0272)　　　　 -3.51 　ユナイテド海 <9110> 、飯野海 <9119> 、川崎汽 <9107>
32. 陸運業(0271)　　　　 -3.70 　東急 <9005> 、ＪＲ東海 <9022> 、小田急 <9007>
33. パルプ・紙(0256)　　 -3.82 　北越コーポ <3865> 、大王紙 <3880> 、トーモク <3946>

※上記の『【株価】上昇率／下落率　上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

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