ドラマDiVE枠でドラマ化！読売テレビ『シークレット同盟』

『シークレット同盟』のドラマ化が決定!

4月4日(木)より、読売テレビ・ドラマDiVE枠にて放送が開始されます。

『シークレット同盟』は、連載されてから全世界で計1,248万ビュー数を記録した韓国発の衝撃的な人気コミックです。

斬新なキャラクターと鳥肌もののどんでん返しでSNSでも話題になっています。

日本ではBeLTOONとBeLTOONの姉妹サイトであるレジンコミックスで配信しています。

男性恐怖症の悩みを抱えてるイケメン女子。

彼女に急接近する容姿端麗の狂気のストーカー。

絶世のプレイボーイ。

それぞれワケありの“秘密”を抱えた3人が繰り広げる歪な三角ロマンスが展開されていきます。

イケメン女子大生・詩杏を、主演・松井愛莉が演じます。

本作の役作りのためにベリーショートに髪をカット。

男性恐怖症と母親からの過干渉という悩みを抱え、人間関係に激しく心を揺れ動かされながらも成長していく繊細な役に挑みます。

詩杏に片思いするストーカー・律子を演じるのは、ダンスボーカルユニット「原因は自分にある。

」のメンバーでもある長野凌大。

詩杏に近づくためなら女子になりすますことも厭わない狂気のストーカーで、好きな人のために全てを投げ出す強烈な役を演じます。

そして、この2人をかき乱す絶世のプレイボーイ・蓮見を、「7ORDER」としても活躍する長妻怜央が演じます。

詩杏がバイトする女性専用カフェの料理長で、なぜか詩杏が安心を感じられる存在。

詩杏から「男性恐怖症を克服するために協力してほしい」と頼まれ、律子との仲を取り持つことを交換条件に詩杏とシークレット同盟を結ぶが、そこから一癖も二癖もある歪な三角ロマンスが幕を開けていきます。

原作者・Leroは「普段から日本のドラマをよく見るので、いち視聴者としてとても期待しています。

俳優さんたちも原作のキャラクターとシンクロ率が高く、ドラマのシナリオも、原作にはない新たな面白さが加わり、素敵な作品が誕生しそうだと感じています。

特に、律子のビジュアルがどのようになっていくのか楽しみにしています。

たくさん期待して、たくさん観てください!」とコメント。

読売テレビ・ドラマDiVE枠にて、4月4日(木)より毎週木曜深夜0時59分放送です。

放送終了後、TVerにて見逃し配信もあります!

https://tver.jp/series/sr14x1dpj5

さらに、BeLTOONでは『シークレット同盟』ドラマ化を記念して原作無料&割引キャンペーンを実施中!

今なら6話まで無料で読めます!

そして他にも少女・女性マンガ、TL、BLなど、女性向けのオリジナル作品が毎日更新されてるのでぜひチェックしてみてください!

キャンペーン情報【BeLTOON『シークレット同盟』ドラマ化記念、原作無料&割引キャンペーン】

日程: 〜2024年4月21日(日)12:00

内容: \原作ドラマ化記念/6話まで無料&16話まで15%OFF

詳細:

https://www.beltoon.jp/detail/secretcontract

