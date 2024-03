ペット特有の臭いと抜け毛を徹底除去！ライフエキスパート『Uah Pet Air Purifier』

ライフエキスパートは、ペット特有のイヤ〜な臭いと抜け毛を徹底除去する『Uah Pet Air Purifier』の先行予約販売を応援購入サービス「Makuake」にて2024年3月29日(金)に開始しました。

ライフエキスパート『Uah Pet Air Purifier』

プロジェクト概要

プロジェクト名: 【犬猫の臭いや長い抜け毛を360度立体吸引】

短時間で部屋が蘇るペット用空気洗浄機

期間 : 2024年3月29日〜5月30日

URL :https://www.makuake.com/project/uahpet2/

<製品概要>

商品名:Uah Pet Air Purifier

サイズ:約 縦499mm×横272mm

素材 :ABS、アクリル

犬猫臭いや長い抜け毛を360度立体吸引!短時間で部屋が蘇るペット用空気洗浄機『Uah Pet Air Purifier』5つの特徴

《POINT 1》

幅広グリルと静電綿で長い抜け毛も楽々吸引

1

【Uah Pet Air Purifier】は空気中に漂う抜け毛を強力なファンで吸引し、フィルターの表面に設けた静電綿でしっかりキャッチ。

吸い込み口のグリルも幅広なので、毛足の長いペットの抜け毛もグリルに絡まず吸着します。

静電綿はフィルター全体をグルっと覆っているので、フィルターの中まで抜け毛は侵入しません。

溜まった抜け毛は静電綿を取り外すだけなのでメンテナンスがとても簡単。

静電綿1枚で約1ヵ月抜け毛をカバーできるので、頻繁なフィルター交換は不要です。

《POINT 2》

臭い物質や微粒子を吸着する

強力活性炭&HEPAフィルター

2

【Uah Pet Air Purifier】はHEPAフィルターの内側に臭い物質を吸着する活性炭フィルターを搭載。

メーカー独自の技術により、一般的な活性炭の数十倍の吸着力を発揮します。

【Uah Pet Air Purifier】は5大不快臭のアンモニア、酢酸、硫化水素、トリメチルアミン、メタンチオールをなんと86〜94%も除臭します。

又、猫の唾液や皮脂腺に含まれている、たんぱく質Feld1の除去率は98%にも達します!

実際に第三者機関で検査を実施した数値のため、その除臭除菌能力は折り紙付きです。

ホコリやタバコの煙、花粉、カビ、ウイルスなどの微粒子はEU基準でH13クラスのHEPAフィルターで、臭いの化学物質は活性炭のフィルターのWブロックでろ過し、吸い込んだ空気がクリーンに!

爽やかで快適な空気を生み出します。

《POINT 3》

UVC立体照射で庫内を徹底除菌

3

【Uah Pet Air Purifier】は紫外線の中でも特に貫通力が高いUVCをHEPAフィルターに360度、立体的に照射し、吸い込んだカビや細菌類を徹底的に無力化します。

UVCは人体に対しても有害ですが、【Uah Pet Air Purifier】は庫内だけを照射するので人にもペットにも影響はありません。

第三者機関の検査でも実験で使われる細菌類に対し99.95%を除菌できたという高い除菌能力を発揮。

あなたやペットを細菌やウイルスからしっかり守れます。

《POINT 4》

360度立体吸引とターボチャージャーが短期間で空気を浄化

4

【Uah Pet Air Purifier】はメーカー独自に開発したターボチャージャー機能を搭載し、強力な吸引力で1時間当たり362立方メートル空気を浄化し、毎分4,400Lものきれいな空気を供給します。

12畳のリビングなら約8分、8畳のワンルームならわずか6分で浄化が完了。

しかも10畳(約15平方メートル)の部屋なら1日で225回も空気を循環させるので、常にクリーンな空気で過ごせます。

また【Uah Pet Air Purifier】はお部屋の空気の汚染具合を感知し3ランクで表示。

スマートモードを使えば空気の汚染具合により自動的にターボチャージャーの強弱を調整し、省電力で常にクリーンな状態を維持できます。

《POINT 5》

ペットに優しい静音設計

5

【Uah Pet Air Purifier】はスリープモードを使うと、作動音は28dB以下に。

夜の住宅街や木の葉が触れあう程度の音なのでとっても静かです。

夜にペットと一緒にお休みになる時も、作動音を気にせず眠りにつけます。

・スピードモードに関しては力強いパワーが出力されるため動作音はスマートモードよりも大きくなりますが、消臭するスピードはとにかく早く便利な機能です。

・使い始めの1時間位はスマートモードがおすすめ

動作音が気になる場合はスリープモードでの運転も良いですが、使い初めの1時間位はハイパワーのスマートモードでキレイにしてその後スリープモードに切り替えた方が使用後の良さが実感出来ると思います。

■獣医師の方からのコメント

千葉 恵さん

動物病院にて小動物臨床に従事。

認定中獣医鍼灸師。

動物たちの高齢化に向けて、東洋医学に関して現在勉強中。

6

動物たちと生活していると、どうしても毛や臭いなどの管理で悩まれている方も多いかもしれません。

Uah Pet Air Purifierはペット向けの空気清浄機として開発されました。

特徴としては、ペットの臭いで気になる5種類の発生源に着目し、活性炭を改良し吸着を高めることで、イヤな臭いをとても効果的に吸着すると考えられます。

また抜け毛を強力に吸い込み、高性能フィルターによりダニやアレルゲン、細菌を除去することで大切なペットたちとの快適な生活が期待できます。

操作方法はとても簡単です。

タッチパネルでの操作のため、見た目もスタイリッシュでインテリアとしても良いと思います。

パネル上で現在の空気の状態を色で示してくれるのもわかりやすいです。

人だけでなく動物たちもアレルギーにより呼吸器疾患や皮膚病などで苦しんでいる子たちがいます。

そのためダニやフケ、ハウスダストなどのアレルゲン物質を除去してくれるのも嬉しいですね。

病院でも使用してみましたが、1週間で毛がたくさん吸収されており臭いも軽減したように感じました。

動物を飼われている方は、使用することで今まで気になっていた臭いや毛の問題など解決の手助けになるかもしれませんね。

リターンについて

49,560円:29% OFF Uah Pet Air Purifier 限定50名

52,350円:25% OFF Uah Pet Air Purifier 限定100名

53,750円:23% OFF Uah Pet Air Purifier 限定200名

※価格は税込です。

