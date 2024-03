リンクトブレインは4月27日(土)、28日(日)東京ビッグサイトで開催されるゲームマーケット2024春にカードゲーム『BETZ(ベッツ)』を出展します。

前回出展したゲームマーケット2023秋では、多くの方にご来訪いただき完売しておりましたが、本イベントでの再販を決定しました。

リンクトブレイン「BETZ」を出展

イベント名: ゲームマーケット2024春

開催日 : 2024年4月27日(土) 11:00〜17:00

2024年4月28日(日) 11:00〜17:00

会場 : 東京ビッグサイト 東展示棟1,2,3ホール

所在地 : 〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1

東京ビッグサイト(東京国際展示場)

ブース内容: BETZ試遊、販売

https://gamemarket.jp/game/181881/

『BETZ』はポーカーの要素に特殊能力を組み合わせたカードゲームで、プレイヤーはトランプカードを組み合わせて役を作り、パワーチップを賭けて戦います。

ゲームの鍵となるのは、特殊な能力を持つ『コマンドカード』です。

コマンドカードはトランプカードの数字を変える、一部の役を使えなくするなど、ゲームの勝敗にダイナミックに影響します。

手札が弱いと感じているプレイヤーでも、効果的にコマンドカードを駆使することで逆転のチャンスを狙うことができます。

https://www.youtube.com/@BETZ_game

リンクトブレインは4月27日(土)、28日(日)両日共に出展します。

ブースでは実際にゲームを楽しめるよう試遊を行っています。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ゲームマーケット2024春に出展!リンクトブレイン「BETZ」を出展 appeared first on Dtimes.