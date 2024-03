ポータブル電源開発、製造を行うアスリテラは、令和6年能登半島地震で被災した地域の石川県輪島市へポータブル電源等の無償提供を行いました。

アスリテラ 令和6年能登半島地震への被災地支援

支援物資について

ポータブル電源PVS-3000×3台、充電用ソーラーパネルPVSSL-200B×3台、携帯トイレ×90個、パノラマワークライト×15台、モバイルバッテリー×50台、マスク×120箱(50枚入り)

ポータブル電源は、夜間照明や災害本部の電源、避難されている方々の携帯端末の充電用電源として使用されています。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ポータブル電源等を無償提供!アスリテラ 令和6年能登半島地震への被災地支援 appeared first on Dtimes.