［人事］農水省
農水省（４月１日付）
▽農林水産政策研究所長（同所長兼農林水産技術会議事務局研究総務官）内田幸雄
▽農村振興局農村政策部長（大臣官房広報評価課長）神田宜宏
▽農林水産技術会議事務局研究総務官（農研機構理事）堺田輝也
▽中部森林管理局長（森林研究・整備機構理事）森谷克彦
▽九州農政局次長（北海道農政事務所次長）吉永宏喜
▽東北森林管理局次長・青森事務所長（同局森林整備部長）唐澤智
▽関東森林管理局次長・東京事務所長（森林研究・整備機構森林総合研究所審議役）畑茂樹
▽中部森林管理局次長・名古屋事務所長（同局森林整備部長）井口真輝
▽近畿中国森林管理局次長（関東森林管理局森林整備部長）川浪亜紀子
▽大臣官房広報評価課長（東北農政局地方参事官）八百屋市男
▽林野庁森林整備部整備課長（同庁林政部木材産業課木材製品技術室長）土居隆行
▽林野庁国有林野部管理課長（農業者年金基金審理役）山田裕典
▽林野庁国有林野部業務課長（同課技術開発調査官兼同部経営企画課付）宇山雄一
▽水産庁増殖推進部漁場資源課長（新潟漁業調整事務所長）新村耕太
▽大臣官房参事官（大臣官房秘書課人事調査官）大坂浩之
▽大臣官房参事官（大臣官房付兼内閣官房内閣参事官・内閣官房副長官補付）澤瀬正明
▽大臣官房参事官兼輸出・国際局付（大臣官房政策課調査官兼同局国際地域課付）蟹江誠
▽水産庁資源管理部漁獲監理官（同部管理調整課首席漁業調整官）福井真吾
▽農林水産技術会議事務局研究調整官兼農産局園芸作物課付（農研機構野菜花き研究部門施設生産システム研究領域長）今西俊介
▽農林水産技術会議事務局研究調整官兼畜産局畜産振興課付（農研機構畜産研究部門高度飼養技術研究領域スマート畜産施設グループ長）福本泰之
▽農林水産研修所長（大臣官房秘書課人事企画官兼消費・安全局総務課付）山下雅幸
▽森林技術総合研修所長（林野庁国有林野部業務課長）嶋田理
▽大臣官房政策課政策情報分析官兼水産庁資源管理部管理調整課付（農研機構理事）竹田秀一
▽大臣官房付兼内閣官房内閣参事官・内閣官房副長官補付（大臣官房参事官兼輸出・国際局付）内田博文
▽大臣官房付兼復興庁統括官付参事官兼復興庁福島復興局次長（中国四国農政局那賀川農地防災事業所長）小野寺晃宏
▽内閣官房出向・内閣審議官・内閣人事局へ（富山県副知事）横田美香
農水省（３月３１日付）
退職
▽農研機構理事へ（林野庁国有林野部管理課長）石黒裕規
▽農研機構理事へ（農研機構本部総括執行役）山田広明
▽農研機構九州沖縄農業研究センター暖地畜産研究領域長へ（農林水産技術会議事務局研究調整官兼畜産局畜産振興課付）桂真昭
▽農研機構農業機械研究部門所長へ（農林水産技術会議事務局研究調整官兼農産局園芸作物課付）長崎裕司
▽森林研究・整備機構理事へ（森林技術総合研修所長）宇野聡夫
▽森林研究・整備機構森林総合研究所審議役へ（東北森林管理局次長・青森事務所長）小島健太郎
▽森林研究・整備機構森林整備センター審議役へ（林野庁森林整備部整備課長）木下仁
▽富山県副知事へ（農村振興局農村政策部長）佐藤一絵
▽（中部森林管理局長）今泉裕治
▽（大臣官房国際食料情報特別分析官兼輸出・国際局付）道野英司
▽（関東森林管理局次長・東京事務所長）江坂文寿
▽（中部森林管理局次長・名古屋事務所長）高橋東
▽（近畿中国森林管理局次長）松本寛喜▽（水産庁増殖推進部漁場資源課長）諸貫秀樹
▽（大臣官房参事官）仲澤正
▽（水産庁漁政部参事官）坂本清一
▽（農林水産研修所長）塚田孝二
▽（大臣官房政策課政策情報分析官兼大臣官房地方課付）中東一
▽（大臣官房政策課政策情報分析官兼水産庁増殖推進部栽培養殖課付）石垣英司
▽（林野庁林政部林政課林業・木材産業情報分析官兼同庁国有林野部経営企画課付）上練三
▽（水産庁増殖推進部漁場資源課漁業資源情報分析官兼同部研究指導課付）廣野淳
▽農林水産政策研究所長（同所長兼農林水産技術会議事務局研究総務官）内田幸雄
▽農村振興局農村政策部長（大臣官房広報評価課長）神田宜宏
▽農林水産技術会議事務局研究総務官（農研機構理事）堺田輝也
▽中部森林管理局長（森林研究・整備機構理事）森谷克彦
▽九州農政局次長（北海道農政事務所次長）吉永宏喜
▽東北森林管理局次長・青森事務所長（同局森林整備部長）唐澤智
▽関東森林管理局次長・東京事務所長（森林研究・整備機構森林総合研究所審議役）畑茂樹
▽中部森林管理局次長・名古屋事務所長（同局森林整備部長）井口真輝
▽近畿中国森林管理局次長（関東森林管理局森林整備部長）川浪亜紀子
▽大臣官房広報評価課長（東北農政局地方参事官）八百屋市男
▽林野庁森林整備部整備課長（同庁林政部木材産業課木材製品技術室長）土居隆行
▽林野庁国有林野部管理課長（農業者年金基金審理役）山田裕典
▽林野庁国有林野部業務課長（同課技術開発調査官兼同部経営企画課付）宇山雄一
▽水産庁増殖推進部漁場資源課長（新潟漁業調整事務所長）新村耕太
▽大臣官房参事官（大臣官房秘書課人事調査官）大坂浩之
▽大臣官房参事官（大臣官房付兼内閣官房内閣参事官・内閣官房副長官補付）澤瀬正明
▽大臣官房参事官兼輸出・国際局付（大臣官房政策課調査官兼同局国際地域課付）蟹江誠
▽水産庁資源管理部漁獲監理官（同部管理調整課首席漁業調整官）福井真吾
▽農林水産技術会議事務局研究調整官兼農産局園芸作物課付（農研機構野菜花き研究部門施設生産システム研究領域長）今西俊介
▽農林水産技術会議事務局研究調整官兼畜産局畜産振興課付（農研機構畜産研究部門高度飼養技術研究領域スマート畜産施設グループ長）福本泰之
▽農林水産研修所長（大臣官房秘書課人事企画官兼消費・安全局総務課付）山下雅幸
▽森林技術総合研修所長（林野庁国有林野部業務課長）嶋田理
▽大臣官房政策課政策情報分析官兼水産庁資源管理部管理調整課付（農研機構理事）竹田秀一
▽大臣官房付兼内閣官房内閣参事官・内閣官房副長官補付（大臣官房参事官兼輸出・国際局付）内田博文
▽大臣官房付兼復興庁統括官付参事官兼復興庁福島復興局次長（中国四国農政局那賀川農地防災事業所長）小野寺晃宏
▽内閣官房出向・内閣審議官・内閣人事局へ（富山県副知事）横田美香
退職
▽農研機構理事へ（林野庁国有林野部管理課長）石黒裕規
▽農研機構理事へ（農研機構本部総括執行役）山田広明
▽農研機構九州沖縄農業研究センター暖地畜産研究領域長へ（農林水産技術会議事務局研究調整官兼畜産局畜産振興課付）桂真昭
▽農研機構農業機械研究部門所長へ（農林水産技術会議事務局研究調整官兼農産局園芸作物課付）長崎裕司
▽森林研究・整備機構理事へ（森林技術総合研修所長）宇野聡夫
▽森林研究・整備機構森林総合研究所審議役へ（東北森林管理局次長・青森事務所長）小島健太郎
▽森林研究・整備機構森林整備センター審議役へ（林野庁森林整備部整備課長）木下仁
▽富山県副知事へ（農村振興局農村政策部長）佐藤一絵
▽（中部森林管理局長）今泉裕治
▽（大臣官房国際食料情報特別分析官兼輸出・国際局付）道野英司
▽（関東森林管理局次長・東京事務所長）江坂文寿
▽（中部森林管理局次長・名古屋事務所長）高橋東
▽（近畿中国森林管理局次長）松本寛喜▽（水産庁増殖推進部漁場資源課長）諸貫秀樹
▽（大臣官房参事官）仲澤正
▽（水産庁漁政部参事官）坂本清一
▽（農林水産研修所長）塚田孝二
▽（大臣官房政策課政策情報分析官兼大臣官房地方課付）中東一
▽（大臣官房政策課政策情報分析官兼水産庁増殖推進部栽培養殖課付）石垣英司
▽（林野庁林政部林政課林業・木材産業情報分析官兼同庁国有林野部経営企画課付）上練三
▽（水産庁増殖推進部漁場資源課漁業資源情報分析官兼同部研究指導課付）廣野淳