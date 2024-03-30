日経225先物テクニカルポイント（30日夜間取引終了時点）
30日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比160円高の4万550円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
41832.73円 ボリンジャーバンド3σ
41102.62円 ボリンジャーバンド2σ
40550.00円 30日夜間取引終値
40372.51円 ボリンジャーバンド1σ
40369.44円 29日日経平均株価現物終値
40358.00円 5日移動平均
40045.00円 一目均衡表・転換線
39642.40円 25日移動平均
39485.00円 一目均衡表・基準線
38912.29円 ボリンジャーバンド-1σ
38182.18円 ボリンジャーバンド2σ
37587.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
37452.07円 ボリンジャーバンド3σ
36733.73円 75日移動平均
35620.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
34061.60円 200日移動平均
株探ニュース
41832.73円 ボリンジャーバンド3σ
41102.62円 ボリンジャーバンド2σ
40550.00円 30日夜間取引終値
40372.51円 ボリンジャーバンド1σ
40369.44円 29日日経平均株価現物終値
40358.00円 5日移動平均
40045.00円 一目均衡表・転換線
39642.40円 25日移動平均
39485.00円 一目均衡表・基準線
38912.29円 ボリンジャーバンド-1σ
38182.18円 ボリンジャーバンド2σ
37587.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
37452.07円 ボリンジャーバンド3σ
36733.73円 75日移動平均
35620.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
34061.60円 200日移動平均
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