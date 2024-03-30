　30日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比160円高の4万550円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

41832.73円　　ボリンジャーバンド3σ
41102.62円　　ボリンジャーバンド2σ
40550.00円　　30日夜間取引終値
40372.51円　　ボリンジャーバンド1σ
40369.44円　　29日日経平均株価現物終値
40358.00円　　5日移動平均
40045.00円　　一目均衡表・転換線
39642.40円　　25日移動平均
39485.00円　　一目均衡表・基準線
38912.29円　　ボリンジャーバンド-1σ
38182.18円　　ボリンジャーバンド2σ
37587.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
37452.07円　　ボリンジャーバンド3σ
36733.73円　　75日移動平均
35620.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
34061.60円　　200日移動平均


株探ニュース