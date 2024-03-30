ICEx、結成1周年記念日3/31にYouTube Liveが決定
ICExが、3月31日18:30に結成1周年を迎えることを記念して、ICEx公式YouTubeチャンネルにてYouTube Liveをすることが決定。＜THANK YOU 1st BIRTHDAY＞題され、ICEx結成1周年の記念日をメンバーと一緒に祝い、2年目への抱負や和気藹々としたメンバーの様子がリアルタイムで楽しめる。
さらに、YouTube LiveのあとにはNew Single「ビリミ」発売記念＜ICEx結成１周年記念！COOLer’s Party！＞と題したトーク生配信を実施。リミスタにてNew Single「ビリミ」予約者限定で、YouTube Liveのあとのメンバーのパーティーの様子を楽しむことができる。
ライブ・イベント情報
3月31日(日)18:30頃〜
https://youtube.com/live/kwVCQJ5mtw0?feature=share
＜ICEx結成１周年記念！COOLer’s Party！＞
3月31日(日)19:30〜
詳細：https://icex.jp/news/news30160
リリース情報
2024年5月8日(水)発売
https://www.jvcmusic.co.jp/ICEx/bilimi/
■通常盤(CDのみ) VICL-37729 / 価格：\1,100 (税込)
■初回限定盤A(CD+Blu-ray) VIZL-2313 / 価格：\2,970 (税込)
[Blu-ray]後日詳細発表
■初回限定盤B(CD+Blu-ray) VIZL-2314 / 価格：\2,970 (税込)
[Blu-ray]後日詳細発表
ライブ・イベント情報
2024年4月6日(土) @東京都・ららぽーと立川立飛 2Fイベント広場
詳細はこちらから https://icex.jp/news/news30101/
◆2024年4月7日(日) @宮城県・仙台駅前E BeanS 10階 屋上特設ステージ
詳細はこちらから https://icex.jp/news/news30106/
◆2024年4月13日(土) @大阪府・あべのキューズモール 3Fスカイコート
詳細はこちらから https://icex.jp/news/news30110/
◆2024年4月14日(日) @愛知県・アスナル金山 明日なる！広場
詳細はこちらから https://icex.jp/news/news30113/
◆2024年4月20日(土) @千葉県・ららぽーとTOKYO-BAY 北館1F 中央広場
詳細はこちらから https://icex.jp/news/news30116/
◆2024年4月29日(月祝) @千葉県・イオンモール幕張新都心 グランドモール1F グランドスクエア
詳細はこちらから https://icex.jp/news/news30119/
ライブ・イベント情報
2024年4月28日(日) 【東京】たましんRISURUホール 大ホール ＊追加公演
≪1部≫ 開場 14:30 / 開演 15:15
≪2部≫ 開場 17:45 / 開演 18:30
【詳細はこちら】
https://icex.jp/live/live29199/
関連リンク
◆ICEx オフィシャルYouTubeチャンネル
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