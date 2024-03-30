ÃÇ¿å»þ¡¢É÷Ï¤¤Î»Ä¤êÅò¤ä±«¿å¤¬¤¢¤ì¤Ð¥È¥¤¥ì¤âÎ®¤»¤ë¤¬¡Ä¡ÒÀö¾ô¥¿¥ó¥¯¡Ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÒÊØ´ï¡Ó¤ËÄ¾ÀÜÎ®¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡Ö°Õ³°¤Ê¥ï¥±¡×¡ÚËÉºÒ¥È¥¤¥ìÀìÌç²È¤¬½õ¸À¡Û
ºÒ³²»þ¡¢²È¤ÎÃæ¤Ï°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¥È¥¤¥ì¤Î¿åÀöµ¡Ç½¤Ï»ß¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤º¤¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¼«Âð¥È¥¤¥ì¤Î¹½Â¤¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢Èó¾ï»þ¤ÎÂÐ±þ¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ËÉºÒ¥È¥¤¥ìÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ë²ÃÆ£ÆÆ»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¥È¥¤¥ì¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤ëËÉºÒ¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯¡Ù¡Ê³Ø·Ý½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤è¤ê¡¢ºÒ³²»þ¤Î¥È¥¤¥ì¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯²Õ½ê¡¢»ÈÍÑ»þ¤ÎÃí°Õ¹àÌÜ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¶²¤í¤·¤¤¡ÄÊØ´ïÆâ¤ËÎ¯¤Þ¤Ã¤¿¿å¤ÎÄ·¤Í½Ð¤·¤Ï¡Ö±ø¿åµÕÎ®¡×¤ÎÃû¸õ
¿åÀö¥È¥¤¥ì¤ÎÊØ´ï¤ÎÄì¤ËÎ¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÉõ¿å¡×¤¬ÊØ´ï¤«¤éÄ·¤Í½Ð¤¹¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤¿¤é¡¢ÇÓ¿å´É¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤è¤ë±ø¿å¤ÎµÕÎ®¤¬µ¿¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ÇÓ¿å´É¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢±ø¿å¤Ï¼«Á³Î®²¼¤Ç¹â¤¤¤È¤³¤í¤«¤éÄã¤¤¤È¤³¤í¤Ø¤ÈÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÇÓ¿å´É¤Î¤É¤³¤«¤ËµÍ¤Þ¤ê¤ä´É¤ÎµÕ¤³¤¦ÇÛ¤Ê¤É¤Î°Û¾ï¤¬¤¢¤ë¤È¡¢±ø¿å¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤ËÎ®¤ì¤º¤ËÎ¯¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¾å³¬¤«¤é±ø¿å¤òÎ®¤¹¤È¡¢´ÉÆâ¤Î±ø¿å¤¬¹Ô¤¾ì¤ò¼º¤¤¡¢¤É¤³¤«¤«¤é¤¢¤Õ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Á°Ãû¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º´ÉÆâ¤Î¶õµ¤¤¬µÕÎ®¤·¡¢Éõ¿åÆâ¤«¤é¥Ý¥³¥Ý¥³¤È¶õµ¤¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢Éõ¿å¤ÎÄ·¤Í½Ð¤·¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¸½¾Ý¤Ï¡¢Âç±«¤Ç¿»¿å¤·¡¢²¼¿åÆ»¤äÇÓ¿å²£¼ç´É¤¬Ëþ¿å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¿åÀö¥È¥¤¥ì¤òÎ®¤½¤¦¤È¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤âµ¯¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÊØ´ï¤Î¥Õ¥¿¤òÊÄ¤á¤Æ¤ª¤¡¢¤½¤ÎÆâÂ¦¤¬Ç¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢±ø¿åµÕÎ®¤ÎÈ¯À¸¤òµ¿¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¿ÞÉ½1¡Û±ø¿å¤¬µÕÎ®¤¹¤ë¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ï¡© »²¹Í¡§¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í¶õµ¤Ä´ÏÂ¡¦±ÒÀ¸¹©³Ø²ñ½¸¹ç½»Âð¤ÎºßÂðÈòÆñ¤Î¤¿¤á¤Î¥È¥¤¥ì»ÈÍÑÊýË¡¸¡Æ¤¾®°Ñ°÷²ñ¡Ö½¸¹ç½»Âð¤Î¡ØºÒ³²»þ¤Î¥È¥¤¥ì»ÈÍÑ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡ÙºîÀ®¼ê°ú¤¡×½Ð½ê¡§¡Ø¥È¥¤¥ì¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤ëËÉºÒ¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯¡Ù¡Ê³Ø·Ý½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤è¤êÈ´¿è
ÄäÅÅ»þ¤Ï»¶¿åÀò¤«¤é¿å¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë
»ä¤¿¤Á¤Î½»¸Í¤Ø¤Îµë¿å¤Ï¡¢Æ»Ï©¤ËËäÀß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇÛ¿å´É¤«¤éµë¿å´É¤òÊ¬´ô¤·¤ÆÉßÃÏÆâ¤Ë°ú¤¹þ¤ó¤Ç¿å¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£ÄãÁØ½»Âð¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ½»¸ÍÆâ¤Î¼Ø¸ý¤Ë¿å¤¬Á÷¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¹âÁØ½»Âð¤Ï¿åÆ»¿å°µ¤Î¤ß¤Ç¤Ï°µÎÏ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ý¥ó¥×¤ÇÁý°µ¡¦²Ã°µ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¡¢¼õ¿åÁå¤ÇÃù¤á¤Æ¤«¤éÁý°µ¡¦²Ã°µ¤¹¤ëÊý¼°¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Ý¥ó¥×¤òÍÑ¤¤¤Æµë¿å¤·¤Æ¤¤¤ë·úÊª¤Ï¡¢ºÒ³²¤ÇÄäÅÅ¤¹¤ë¤È¥Ý¥ó¥×¤¬Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÇÃÇ¿å¤·¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÄãÁØ½»Âð¤ÏÄäÅÅ»þ¤â¿å¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¿åÆ»»ÜÀß¤«¤é¿å¤òÁ÷¤ë°µÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ÏÄãÁØ½»Âð¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¿å¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥ó¥×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë·úÊª¤Î¾ì¹ç¡¢ÄäÅÅ¤Ë¤è¤ë¥Ý¥ó¥×¤ÎÄä»ß¤ÇÃÇ¿å¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¿åÆ»»ÜÀß¤äÇÛ¿å´É¤ÎÈïºÒ¤Ë¤è¤êÃÇ¿å¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¥Ý¥ó¥×¤¬¸¶°ø¤Ç¤ÎÃÇ¿å¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÉßÃÏÆâ¤Ë¤Ï¿å¤¬¶¡µë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢²¿¤é¤«¤ÎÊýË¡¤Ç¿å¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¥Ý¥ó¥×Ää»ß¤Ë¤è¤ëÃÇ¿å¤«¤É¤¦¤«¤ò´Ê°×¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊýºö¤È¤·¤Æ¡¢²°³°¤Ç¿å¤ò»È¤¦¤¿¤á¤Îµë¿å¸ý¡Ê»¶¿åÀòÅù¡Ë¤«¤é¿å¤¬½Ð¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ëÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ý¥ó¥×¤ò²ð¤¹¤ëÁ°¤Îµë¿å¸ý¤«¤é¿å¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÃÏ°è¤Ø¤Îµë¿å¤Ïµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Æü¤´¤í¤«¤é»¶¿åÀòÅù¤Î¾ì½ê¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¿ÞÉ½2¡Û»¶¿åÀò¤È¤Ï¡© ½Ð½ê¡§¡Ø¥È¥¤¥ì¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤ëËÉºÒ¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯¡Ù¡Ê³Ø·Ý½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤è¤êÈ´¿è
ÃÇ¿å»þ¤Ë¥Ð¥±¥Ä¤Ç¿å¤òÎ®¤¹ÊýË¡
ÃÇ¿å¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÇÓ¿å´É¤ä²¼¿åÆ»Åù¤¬µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥Ð¥±¥Ä¤ÇÊØ´ï¤Ë¿å¤òÎ®¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î¿åÎÌ¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬Á°Äó¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥±¥Ä¤ÇÊØ´ï¤Ë¿å¤òÎ®¤¹¤Ë¤Ï¥³¥Ä¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£²ÈÄí¤ÎÂçÊØ´ï¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¥¿¥¤¥×¤¬¤¢¤ê¡¢Àß·×Àö¾ô¿åÎÌ¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥±¥ÄÀö¾ô¤ËÉ¬Í×¤Ê¿åÎÌ¤â°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¥³¥Ä¤òÄÏ¤á¤Ð3¡Á6¥ê¥Ã¥È¥ë¤ÇÎ®¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒÎý½¬¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Ð¥±¥ÄÀö¾ô¤Î¼ê½ç¤ò°Ê²¼¤ËÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊØ´ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÄäÅÅ»þ¡¢¥Ð¥±¥ÄÀö¾ô¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ëÁàºî¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢ËÜÊª¤ÎÂçÊØ¤Ç¤Ïµ¤¤¬°ú¤±¤ë¾ì¹ç¡¢¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¡Ê¥·¥ó¥°¥ë¡Ë90cm¤ò8¤ÄÀÞ¤ê¡ÊÀµÊý·Á¡Ë¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤ò4¤Ä¡Ê¥À¥Ö¥ë¤Ê¤é2¤Ä¡ËºîÀ®¤·¡¢¤½¤ì¤ò½Å¤Í¤Æµ¿»÷Åª¤ÊÊØ¤È¤·¤Þ¤¹
£µ¿»÷Åª¤ÊÊØ¤òÂçÊØ´ï¤ÎÉõ¿å¤Î¿¿¤óÃæ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿å¤Ë¿»¤·¤Þ¤¹
¤¥Ð¥±¥Ä¤Î¿å¤ÇÂç¾®ÊØ¤òÊØ´ï±ü¤Ë²¡¤·¹þ¤à¤è¤¦¤ËÁÇÁá¤¯Î®¤·¤Þ¤¹¡Ê¥Ð¥±¥Ä¤Î¿å¤¬¾ï¤ËÂç¾®ÊØ¤ËÅö¤¿¤êÂ³¤±¤ë¤è¤¦¤ËÎ®¤·¤Þ¤¹¡Ë
¥¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤È¿å¤¬¥´¥Ü¥´¥Ü¥Ã¤ÈµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤±¤ÐÀ®¸ù¤Ç¤¹
¥Ð¥±¥ÄÀö¾ô¸å¤ËÉõ¿å¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¾¯¤·¿å¤òÂ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÇÓÝõ¸å¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ÏµÍ¤Þ¤ê¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÇÎ®¤µ¤º¤ËÊ¬ÊÌ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¿ÞÉ½3¡Û¥Ð¥±¥Ä¤Ç¿å¤òÎ®¤¹ÊýË¡¤Ï¡© »²¹Í¡§¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í¶õµ¤Ä´ÏÂ¡¦±ÒÀ¸¹©³Ø²ñ½¸¹ç½»Âð¤ÎºßÂðÈòÆñ¤Î¤¿¤á¤Î¥È¥¤¥ì»ÈÍÑÊýË¡¸¡Æ¤¾®°Ñ°÷²ñ¡Ö½¸¹ç½»Âð¤Î¡ØºÒ³²»þ¤Î¥È¥¤¥ì»ÈÍÑ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡ÙºîÀ®¼ê°ú¤¡×http://www.shasej.org/iinkai/200603/20200603.pdf½Ð½ê¡§¡Ø¥È¥¤¥ì¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤ëËÉºÒ¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯¡Ù¡Ê³Ø·Ý½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤è¤êÈ´¿è
Àö¾ô¥¿¥ó¥¯¤Ë¿å¤òÆþ¤ì¤ë¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¡©
ºÒ³²»þ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÇÓ¿å´É¤ä²¼¿åÆ»Åù¤Ë°Û¾ï¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÊØ´ï¤Ë¿å¤òÎ®¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿åÀöÊØ´ï¤ÏÀß·×¿åÎÌ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¾®ÊØ¤ä¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤òÅ¬ÀÚ¤ËÎ®¤¹¤Ë¤Ï¡¢6¥ê¥Ã¥È¥ëÊØ´ï¤Ç¤¢¤ì¤Ð6¥ê¥Ã¥È¥ë¤òÎ®¤¹¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£8¥ê¥Ã¥È¥ëÊØ´ï¤Ç¤¢¤ì¤Ð8¥ê¥Ã¥È¥ëÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£ÊØ´ï¤«¤éÇÓ½Ð¤·¡¢·úÊªÆâ¤ÎÇÓ¿å´É¤òÄÌ¤Ã¤Æ¡¢²¼¿åÆ»Åù¤Þ¤Ç±¿¤Ö¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ºÒ³²»þ¤Ï½½Ê¬¤Ê¿åÎÌ¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤È¤¤ÎÂÐ±þÊýË¡¤È¤·¤ÆÉ÷Ï¤¤Î»Ä¤êÅò¤ä±«¿åÅù¤ò³èÍÑ¤¹¤ëÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¥Ð¥±¥ÄÅù¤ÇÄ¾ÀÜÊØ´ï¤ËÎ®¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Àö¾ô¥¿¥ó¥¯¤Ë¿å¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¼¡¤Î3¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡ºÇ¶á¤ÎÀö¾ô¥¿¥ó¥¯¤Ï¾®·¿²½¤¬¤¹¤¹¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¿¥ó¥¯Æâ¤Î¹½Â¤¤â¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¿¥ó¥¯¾åÉô¤«¤é¥É¥Ã¤È¿å¤òÆþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¸Î¾ã¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢É÷Ï¤¤Î»Ä¤êÅò¤ä±«¿åÅù¤Ë¤Ï¡¢»¨¶Ý¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¿å¤òÆþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¥«¥ÓÅù¤ÎÈ¯À¸¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£Àö¾ô¥¿¥ó¥¯¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢Àß·×¿åÎÌ¤òÃí¿å¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Àß·×¿åÎÌ¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤¿å¤À¤È¾å¼ê¤¯ÊØ´ïÀö¾ô¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¤Ä¤Þ¤ê¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÇ¿å»þ¤Ï¿å¤¬µ®½Å¤Ç¤¹¡£
¥È¥é¥Ö¥ë¤ò´¶ÃÎ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡Ö±ø¿å¥Þ¥¹¡×¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬Í¸ú
ÃÏÌÌ¤È·úÊª¤Ç¤ÏÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëµóÆ°¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÆÃ¤ËÇÓ¿å²£¼ç´É¤¬·úÊª¤Î³°¤Ë½Ð¤ëÉôÊ¬¤äÃÏ²¼¤ËËäÀß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ï¡¢ÇËÃÇ¤·¤¿¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£±Õ¾õ²½¤Ë¤è¤êº½Åù¤¬´ÉÆâ¤ËÎ®Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÅÀ¸¡¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¡¢ÇÓ¿å²£¼ç´É¤¬·úÊª¤Î³°¤Ë½Ð¤Æ²¼¿åÆ»Åù¤ËÀÜÂ³¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¿ô¤«½êÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¸¡¸ý¤Ç¤¢¤ë¡Ö±ø¿å¥Þ¥¹¡×¤¬ÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£±ö²½¥Ó¥Ë¡¼¥ëÁÇºà¤Î±ø¿å¥Þ¥¹¤Î¥Õ¥¿¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥É¥é¥¤¥Ð¡¼Åù¤Ç³«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Âç¤¤µ¤Ï¡¢ÊÒ¼ê¤¬Æþ¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¤â¤Î¤«¤é¿Í¤¬Æþ¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¤â¤Î¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤Ç¤¹¡£
ÉßÃÏÆâ¤Î±ø¿å¥Þ¥¹¤¬Î´µ¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢±ø¿å¥Þ¥¹¤äÇÓ¿å´É¤¬¤¢¤ë¾ì½ê¤¬Âç¤¤¯ÃÏÈ×ÄÀ²¼¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢±ø¿å¥Þ¥¹¤ÎÆâÉô¤Ë°Û¾ï¤¬¤Ê¤¤¤«¤É¤¦¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£°Û¾ï¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Ê¿¾ï»þ¤Î¾õÂÖ¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£±ø¿å¥Þ¥¹¤Î°ÌÃÖ¡¢³°´Ñ¡¢ÆâÉô¤Î¹½Â¤¡¢±ø¿å¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ê¤É¤ò¼Ì¿¿¤ÇµÏ¿¤·¤Æ´Ø·¸¼Ô¤Ç¶¦Í¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÌÜ»ë¤Ç³°´Ñ¤äÆâÉô¤Ë°Û¾ï¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¿åÀö¥È¥¤¥ì¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
²ÃÆ£ ÆÆ
NPOË¡¿ÍÆüËÜ¥È¥¤¥ì¸¦µæ½ê ÂåÉ½Íý»ö