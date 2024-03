BMSG所属のAile The Shotaが、自身がオーガナイザーを務めたイベント「PANDORA organized by Aile The Shota」のステージにて、4月19日(金)に最新EP 『omen』を、先行配信シングルとしてNovel Coreとedhiiii boiが参加する「Villains」を4月12日(金)に先行配信シングルとして、それぞれリリースすることを発表した。

3月28日(木)、このイベントはAile The Shotaが自身を形成する以前から持っていたルーツ、先輩、仲間たちといった繋がりの深いアーティストやダンサーたちなどと全10組が出演しており、3度目となる今回のZepp Hanedaは前回より倍以上の規模での開催となりチケットも完売となっていた。そんな会場内は、どのアーティストやダンサーのファンとかは関係なく全員が⼀体となり⾳を楽しみ、⾳楽に揺れる⼈の波はまさに壮観だった。トリを務めるAile The Shotaのステージの前にはAile The Shotaと、BE:FIRSTのメンバーであるSOTAとMANATOの3人からなるユニットShowMinorSavageとして今回のために用意したという新曲を初披露。会場はさらにヒートアップし、Aile The Shotaのパフォーマンスがスタートしていった。最後に紹介されたのは新曲「Villains」で、攻撃的かつサイケデリックなビートにNovel Core・edhiii boiを加えた初のマイクリレー三人三様による高度なフロウが相まって、異端児と評されてきた3人がそれぞれの美学・哲学を持って常識に囚われることなくクリエイトされた楽曲になっていた。4月19日にリリースされる最新EP『omen』はライブで披露した「Villains」を含む、Aile The Shotaの行く先を感じられる”予兆”を表現した新たな4曲となっている。この作品のプロデューサーにはHIYADAMのメインコンポーザーを務め、新しい学校のリーダーズやkZmなどの楽曲を手掛ける ”Yohji Igarashi” と、Bleecker Chromをはじめ、KOHH、JP THE WAVY、Young Coco、LEX等の楽曲を手掛ける ”VLOT” が参加。ボーカル客演としては、藤田織也 (Kenya Fujita)、Maddy Somaといった現代を担う新進気鋭のアーティストも参加し緩急のあるEPとなっており要注目だ。「PANDORA organized by Aile The Shota」出演者集合写真■New EP 『omen』(オーメン)Aile The Shota4月19日(金)リリース<収録内容>Villains feat. edhiii boi, Novel Core (Prod. Yohji Igarashi)hungover feat. Kenya Fujita (Prod. VLOT)new blood feat. Maddy Soma (Prod. Yohji Igarashi)NEBULA (Prod. VLOT)【イベント情報】4/8(月)PAVE THE WAY @HARLEM ※ $HOR1 WINBOY ほか4/28(日)ARABAKI ROCK FEST.24 @エコキャンプみちのく5/3(金) VIVA LA ROCK @さいたまスーパーアリーナ5/25(土)KOBE MELLOW CRUISE @神戸メリケンパーク※tofubeats feat. Aile The Shota, Neibiss5/26(日)KOBE MELLOW CRUISE @神戸メリケンパーク※BMSG POSSE出演6/8(土)-9(日)日比谷音楽祭 @日比谷公演オフィシャルサイト: https://ailetheshota.tokyo/YouTube: https://www.youtube.com/AileTheShotaInstagram: https://www.instagram.com/lethe_shota/X(Twitter): https://twitter.com/lethe_shotaTikTok:https://www.tiktok.com/@ailetheshotaAile The Shota (info) Twitter:https://twitter.com/lethe__infoAile The Shota (info) Instagram:https://www.instagram.com/lethe__info/BMSGオフィシャルサイト:https://bmsg.tokyo/