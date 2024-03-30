　30日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2024年6月限は前日比変わらずの4万550円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万369.44円に対しては180.56円高。出来高は2290枚だった。

　TOPIX先物期近は2772.5ポイントと前日比1.5ポイント安、TOPIX現物終値比3.88ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 40550　　　　　　+0　　　　2290
日経225mini 　　　　　　 40545　　　　　　-5　　　 41421
TOPIX先物 　　　　　　　2772.5　　　　　-1.5　　　　2328
JPX日経400先物　　　　　 25095　　　　　 +10　　　　 266
グロース指数先物　　　　　 739　　　　　　+1　　　　 409
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース