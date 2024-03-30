30日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2024年6月限は前日比変わらずの4万550円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万369.44円に対しては180.56円高。出来高は2290枚だった。



TOPIX先物期近は2772.5ポイントと前日比1.5ポイント安、TOPIX現物終値比3.88ポイント高だった。



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 40550 +0 2290

日経225mini 40545 -5 41421

TOPIX先物 2772.5 -1.5 2328

JPX日経400先物 25095 +10 266

グロース指数先物 739 +1 409

東証REIT指数先物 売買不成立



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