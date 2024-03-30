いま買うべき！ゲーミングモニターやクロームブックを 「Amazon新生活セールFINAL」でお得にゲット！【4月1日(月)23時59分まで】
Amazonで4月1日(月)23:59まで新生活SALE FINALを開催中！ちょっと手が出なかった家電、まとめ買いの機会を狙っていた日用品をお得な価格でゲットする大チャンス。欲しかったあの商品がお手頃価格でゲットできるこの機会を見逃すな！
1カ月で2000点以上売れてる！「日本エイサー」Acer Nitro ゲーミングモニターが15％OFF→
※以下の商品情報は2024年3月30日3時現在のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください。
■日本エイサー 【Amazon.co.jp限定】 Acer Nitro ゲーミングモニター 21.5インチ VA 非光沢 フルHD 100Hz 1ms(VRB) HDMI ミニD-Sub15 VESAマウント対応 スピーカー内蔵 ヘッドホン端子 AMD FreeSync QG221QHbmiix PC/PS4/Switch向き
Amazonセール特価：1万880円(15%OFF)
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■ベンキュージャパン BenQ MOBIUZ EX2510S ゲーミングモニター (24.5インチ/165Hz/IPS/フルHD/1ms/HDRi treVoloスピーカー/FreeSync Premium/高機能スタンド/ゲームモード(FPS/RPG/レーシング)
Amazonセール特価：3万1500円(21%OFF)
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■Fire HD 10 タブレット - 10インチHD ディスプレイ 32GB ブラック (2023年発売)
Amazonセール特価：1万4980円(25%OFF)
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■【Amazon.co.jp限定】 ASUS ゲーミングモニター 75Hz 23.8インチ モニター IPS FHD 1ms HDMI1.4(x2) スピーカー VP249HV
Amazonセール特価：1万4000円(5%OFF)
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■ベンキュージャパン BenQ ZOWIE XL2566K ゲーミングモニター(24.5インチ/フルHD/TN/360Hz/0.5ms/DyAc+/Black eQualizer/VESA Standard Adaptive-Sync/小さめ台座/高さ・角度調整/S.Switch)
Amazonセール特価：7万9800円(21%OFF)
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■Dell S2722QC 27インチ 4K モニター (3年間無輝点交換保証/IPS非光沢/USB Type-C・HDMIx2/sRGB 99%/縦横回転・高さ調整/4ms/AMD FreeSync/スピーカー付)
Amazonセール特価：3万6800円(26%OFF)
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■2021 Apple 10.2インチiPad (Wi-Fi, 64GB) - シルバー
Amazonセール特価：4万4222円(11%OFF)
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■Dell G2722HS 27インチ ゲーミングモニター (3年間無輝点交換保証/FPS向き/フルHD/Fast IPS非光沢/DP・HDMIx2/高さ・傾き調節/1ms/165Hz/NVIDIA G-SYNC Compatible/AMD FreeSync Premium)
Amazonセール特価：2万3000円(14%OFF)
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■【Amazon.co.jp限定】 Lenovo Chromebook クロームブック 100e 11.6インチ 日本語キーボード 重量1.23kg インカメラ搭載 プライバシーシャッター付き グラファイトグレー 82W0000FJP
Amazonセール特価：1万9800円(34%OFF)
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■【Amazon.co.jp限定】 ASUS Chromebook クロームブック CM14 14インチ 日本語キーボード 重量1.45kg ゼロタッチ登録対応 カードリーダー搭載 グラヴィティグレー CM1402CM2A-EK0039
Amazonセール特価：2万7800円(41%OFF)
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