¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡ÛàÆ°¤«¤Ì¿·¾±á¤Ç³«ËëÇòÀ±¡ª £³²ó¤Î¹¥µ¡¤Ç¤¸¤Ã¤È²æËý¡Ö¤³¤ÎÎ®¤ì¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤¡×
¡¡¤ä¤Ï¤ê¡Ö¿·¾±ÂÎÀ©£³Ç¯ÌÜ¡×¤Ï¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬£²£¹Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥í¥Ã¥Æ¤È¤Î³«ËëÀï¡Ê£Ú£Ï£Ú£Ï¥Þ¥ê¥ó¡Ë¤Ë£´¡¼£±¤Ç¾¡Íø¡££²£°£±£¹Ç¯°ÊÍè£µÇ¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë³«ËëÇòÀ±¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï£³²ó¤Ë£²ËÜ¤Î°ÂÂÇ¤È»Íµå¤òÍí¤á£²ÅÀ¤òÀèÀ©¡££¶²ó¤Ë¤Ï¿·³°¹ñ¿Í¡¦¥ì¥¤¥¨¥¹¤¬¹ë²÷¤Ê°ìÈ¯¤òÊü¤Ã¤ÆÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£Åê¤²¤Æ¤ÏÀèÈ¯¡¦°ËÆ£¤¬£¶²ó¤òÅê¤²¡¢£¹Ã¥»°¿¶¤ò´Þ¤à£´°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£°µ´¬Åêµå¤Ç¾¡Íø¤ò¼ê·«¤ê´ó¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÅêÂÇ¤Î´°¾¡·à¤Ë¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤ò¸«¤ë¤äÈÝ¤ä¡Ö¥è¥Ã¥·¥ã¡¼¡×¤È·ý¤ò°®¤Ã¤ÆËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¡£¡Ö¤¤¤ä¤¢¡¢º£Æü¤Ï¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ºÇ½é£µ²ó¤Þ¤Ç¤ËÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ë¡£¤³¤ÎÌîµå¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤Í¡£¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤È´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¿·¾±´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½¢Ç¤°ÊÍè½é¤È¤Ê¤ë³«ËëÀï¾¡Íø¡£¤·¤«¤â¥·¡¼¥º¥ó½éÀï¤«¤éÅêÂÇ¤¬¤«¤ß¹ç¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢»Ø´ø´±¤¬Éâ¤«¤ì¤ë¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¾¡Íø¤ÏÅêÂÇ¤ÎÊ³Æ®¤À¤±¤¬Í×°ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¹¥µ¡¤Ç¤à¤ä¤ß¤Ë´ñºö¤ò¹Ö¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÖÆ°¤«¤Ì¿·¾±¡×¤âÂç¤¤ÊÍ×°ø¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬£³²ó¤À¤Ã¤¿¡£ÀèÆ¬¤Î¿åÌî¤¬Ãæ±Û¤¨»°ÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¼¡ÂÇ¼Ô¡¦ÆàÎÉ´Ö¤â»Íµå¤òÁª¤ÓÌµ»à°ì¡¢»°ÎÝ¡£ºòµ¨¤Þ¤Ç¤Î¿·¾±´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ì¤Ð´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥¹¥¯¥¤¥º¤ä½ÅÅð¤Ê¤É¤ÇÍÉ¤µ¤Ö¤ê¤ò¤«¤±¤ë¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ï¤¢¤¨¤Æ¼«½Å¡£¤½¤Î·ë²Ì¤¬Â³¤¯ÅÄµÜ¤ÎÀèÀ©Å¬»þÂÇ¤òÀ¸¤ó¤À¡£¤ä¤ß¤¯¤â¤ËÆ°¤«¤º»î¹çÅ¸³«¤Ë±þ¤¸¤Æºö¤òÈ¯Æ°¤·¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¡£ºòµ¨¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë·ãÊÑ¤·¤¿»Ø´ø´±¤ÎºÓÇÛ¤ò¸«¤Æ¤â¡¢º£µ¨¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê´üÂÔ¤¬»ý¤Æ¤ë¡£
¡¡¿·¾±´ÆÆÄ¤ÏÆü¤´¤í¤«¤é¡ÖËÜÅö¤Ï¡Ê¼«Ê¬¤¬¡Ë¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤¹¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÁª¼ê¤¬¼«Ê¬¤¬¹Í¤¨¤ÆÆ°¤¯¡£¤½¤ì¤¬ÍýÁÛ¡×¤È¸ì¤ë¡£¤½¤ó¤Ê»Ø´ø´±¤¬»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿¶¯¤¤¾¡¤ÁÊý¤òÁá¤¯¤â³«Ëë½éÀï¤Ç¼ÂÁ©¤Ç¤¤¿³Ê¹¥¤À¡£¡Ö¤º¤Ã¤È¤³¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É³«Ëë¥À¥Ã¥·¥å¤Ï¤³¤ÎÎ®¤ì¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤´êË¾¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£ÆüÉé¤±¤Æ¤¿¤é¡Ø£±£´£³Ê¬¤Î£±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ù¤È¸À¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡Ä¡£¤³¤Î£±¾¡¤Ï¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Ç¥«¤¤¡×¤È³Î¤«¤Ê¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¾±´ÆÆÄ¼«¿È¤âÂç¤¤¯¤Ò¤ç¤¦ÊÑ¡£¤ä¤Ï¤êº£µ¨¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤ÏÉî¤ì¤Ê¤¤¡£