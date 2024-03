カプセルトイ「ガシャポン(R)」のブランド史上最大級のイベント『ガシャポン(R)EXPO 2024 〜ガシャポンの未来を見に行こう!〜』が2024年3月27日(水)より池袋・サンシャインシティ文化会館ビル2F展示ホールDで開催中。期間は2024年3月31日まで。ここでは会場の様子と見どころをご紹介しよう。「宇宙」をコンセプトとした同イベントでは、「ガシャポン(R)」47年の歴史の中で登場した歴代の自販機や、大人気アニメ・キャラクターおよび「いきもの大図鑑」などのバンダイオリジナルキャラクターの2024年発売予定の新商品が大集合している。さらに、脳波を活用した「フィーリンガシャポン」や、中に入れる全面LEDの巨大自販機「トラベルガシャポン」など、これまで見たことがない、あっと驚くような「未来のガシャポン自販機」も登場するなど、ガシャポン(R)の「過去」から「現在」、そして「未来」まで、宇宙を探索するようなワクワク感と共に楽しむことができる。そのほかスペシャルコラボ商品の展示やイベント先行・限定商品の販売など、ここでしか体験できないコンテンツも多数用意されている。『ガシャポン(R)EXPO 2024』の会場は「宇宙」をイメージし、「宇宙船エリア」や「ワク星エリア」「未来エリア」、そしてガシャポンクリエイター体験ができる「ワークショップ」エリア、さらにガシャポン(R)公式「ガシャ活」グッズが揃う「EXPO SHOP」エリアと、それぞれテーマに合わせて楽しめる演出となっている。「宇宙船エリア」では、昭和から平成、そして令和への進化を遂げたガシャポン(R)47年間の歴史が詰まった特別展示を実施。今や貴重な1977年の初代ガシャポンから、「キンケシ」など一大ブームを巻き起こし、現在も高い人気を誇るロングセラーガシャポン、そして2024年販売の最新のガシャポンまで勢揃い。さらに、ガシャポン自販機の47年前の初号機から最新のものまでを展示。「ワク星エリア」では大人気アニメやキャラクター商品、さらに「いきもの大図鑑」などバンダイオリジナルのキャラクター商品など、ガシャポンで発売しているキャラクターやシリーズの最新作を一挙大公開。2024 年春以降に登場するガシャポン(R)も初披露。「未来エリア」では、無限の可能性を秘めたガシャポン(R)の未来を体感できる。「こんなガシャポン(R)があったらいいな」が形になり、本当に実現しそうなものから、あっと驚く奇想天外なものまで、ガシャポン(R)の未来を一足先に公開。背負えるガシャポン(R)自販機「しょいポン」、脳波とガシャポン(R)を掛け合わせた「フィーリンガシャポン」、LED映像で冒険を体験できる「トラベルガシャポン」に注目だ。「ワークショップエリア」は、新しいアイデアを生み出すコツを学び、実際に自分だけのガシャポン(R)アイテムを考える「ガシャポンクリエイター体験」ができるコーナー。ガシャポン(R)開発者が先生となって、開発秘話を交えながらアイデアを出すコツなどをレクチャーしてくれる。

「フィーリンガシャポン」「トラベルガシャポン」「ワークショップエリア」は無料で体験でき、それぞれに応じたアイテムも入手できる。EXPO SHOPでは、「ガシャ活」がもっと充実する、ガシャポン(R)公式「ガシャ活」グッズを販売。自販機やカプセルがモチーフとなっている。会場では、LINEを使った「ガシャポン(R)EXPO2024 冒険スタンプラリー」も実施。さらに、イベント限定商品およびイベント先行販売商品を「バンダイナムコ Cross Store 東京」内のガシャポン(R)バンダイオフィシャルショップ池袋店にて販売。『ガシャポン(R) EXPO』でしか買えない限定グッズから、人気の「ワンピの実」より「ルフィ GEAR5コレクション」が先行販売! 人気のアイテムを一足早く手にすることができる。開催期間は2024年3月31日(日)まで、時間は10:00〜19:00 (最終入場は 18:30、31日の最終入場は17:30)。入場料は無料だ。(C)'24 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L645271(C)ゆでたまご・東映アニメーション(C)創通・サンライズ(C)バードスタジオ/集英社・東映アニメーション(C)尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション