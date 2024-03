迫力のブラスサウンドを親子一緒に！『ズーラシアン・ファンファーレ・バンド』

ズーラシアンブラスは、2024年5月26日(日)にコンサート「ズーラシアン・ファンファーレ・バンド」を、大田区民ホール・アプリコにて開催します。

ズーラシアン・ファンファーレ・バンド

イベント名 :ズーラシアンブラス金管まつり2024 ズーラシアンブラス・ファンファーレ・バンド

開催日時 :2024年5月26日(日)

開演時間14:00 開場時間13:00

会場 :大田区民ホール・アプリコ 大ホール(東京都大田区)

料金 :S席4,500円 A席3,500円 B席2,500円

※0歳より入場可。

3歳以上有料。

2歳まで膝上鑑賞無料(大人1人につき1名まで)。

主催 :株式会社スーパーキッズ

プレイガイド:スーパーキッズチケットセンター

https://www.superkids.co.jp/ticket/

ローソンチケット

https://l-tike.com

チケットぴあ

https://t.pia.jp/

出演 :ズーラシアンブラス、サキソフォックス

演奏曲 :ファンファーレ・エクスプロージョン、組曲「惑星」より「火星」「金星」「木星」、BANDAISANラプソディー ほか

イベント詳細

https://www.superkids.co.jp/z-brass/concert/2405zfb/

日本ではあまり紹介されていないあらたなサウンドへの取組みとして、ズーラシアンブラスは昨年「ズーラシアン・ファンファーレ・バンド」を結成しました。

ファンファーレ・バンドはベルギーやオランダを中心に発展した管楽合奏の形態で、フリューゲルホルンやサックスが入っている点が英国式ブラスバンドと異なります。

オランダ語圏では吹奏楽・ブラスバンドと並び普及していますが、日本ではほとんど認知されていません。

「ズーラシアン・ファンファーレ・バンド」はトランペット・フリューゲルホルン・ピッコロトランペットのトランペット群が計7本、ホルン4本、トロンボーン3本、ユーフォニアム2本、テューバ2本の金管楽器18名、サックス4名、パーカッション4名に指揮を加えた27名で構成されています。

見慣れない編成ではありますが、重厚なハーモニーと煌びやかな響きはブラスファンならずとも圧倒されます。

このバンドのための特別な赤いブレザーを身に纏った動物たちが全力でパフォーマンスします。

ホルストの組曲「惑星」

昨年の公演ではホルストが英国式ブラスバンドのために書いた「ムーアサイド組曲」を演奏し、好評を博しました。

今回はホルストの作品で最も有名な組曲「惑星」より「火星」「金星」「木星」を演奏します。

「火星 -戦争の神」は力強い5拍子のリズムと不協和音が特徴的。

その火星とはうってかわって美しい響きの「金星 -平和の神」は宇宙の神秘的な雰囲気を感じます。

そして「木星 -快楽の神」はこの組曲の中で最も有名な一曲。

親しみやすいメロディが次々に展開し、壮大な終わりを迎えます。

組曲の中でも特に人気の高いこの3曲をファンファーレバンドに仕立て直します。

またズーラシアンブラスオリジナルのファンファーレ2曲のほか、童謡や民謡をズーラシアンブラス流にアレンジしてお届けします。

来場者プレゼント配布決定!

当日来場者に、トレーディングカードがプレゼントされます。

この「ファンファーレ・バンド」仕様の特別絵柄のカード全32種からランダムで1枚配布します。

