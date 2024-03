どんな日だってノンストレスで過ごせる！akibito超吸水型ショーツ「月帯(TSUKIOBI)」

akibito、同社が展開するフェムテックブランド「月帯(TSUKIOBI)」からノンストレスに拘った穿くだけで1日中快適に過ごせる“超”吸水型ショーツを2024年3月29日(金)より発売しました。

商品名: 月帯(TSUKIOBI)

サイズ: M、L

カラー: ブラック、ベージュ

URL :

https://one-day-lab.com/lp?u=tsukiobi_press

超吸水型ショーツ月帯(TSUKIOBI)はクラッチ部分に4層構造の優れた「吸水」「拡散」「防水」機能を採用しており、多い日でも1日中安心して快適に過ごせる様に設計されています。

平均の経血量が30mlに対して、月帯(TSUKIOBI)の吸水量は40mlとナプキン約4枚分になっていますので、ストレスフリーで過ごせます。

吸収力

【フェムテックの浸透。生理期間をより充実したものへ】

2021年の新語・流行語大賞にノミネートされ以降、急速に注目が集まっている領域です。

また、SDGsの中でフェムテックに直結するのが「ジェンダー平等の実現」です。

女性が直面するライフイベントや心身の健康課題は、女性だけの話ではなく周りの人も、その健康課題を知り、気遣う事で、職場のマネジメントが改善し、パートナーとの関係がより良くなります。

フェムテックを一つの手段として、月帯(TSUKIOBI)にて全ての女性が少しでも不安なく生活出来る様になる事が、我々akibito株式会社の目指す目的であります。

【月帯(TSUKIOBI)の4つの特徴】

・吸水量40mlの独自の吸水拡散構造

どんなシーンでも安心して過ごせる様に素早く吸収して、サラサラで快適な肌触りを徹底追求しました。

ヒップ部分にも防水生地を採用した事により、横からも後ろからも360°漏れから解放されます。

・独自の素材で驚きの伸縮密着構造

従来の吸水ショーツの1/2の厚さで仕上げているので、圧倒的に軽くて薄く“ゴワゴワ”な持たつき感を一掃しました。

薄くてシームレスに仕上げているので、どんな動きに対しても抱きしめる様に優しくデリケートな素肌を包み込みます。

・強力吸着で速攻消臭

気になる“ニオイ”も特殊繊維でニオイの元を素早く吸着し、素早く消臭します。

消臭効果で有名な活性炭の約8倍もの吸着力でデリケートな日も気にせずに過ごせます。

・遠赤外線効果でデリケートな日でも優しく保温

生理中はガクンと下がる体温、身体を温める事で生理への不安が和らぎ楽になると言われています。

月帯(TSUKIOBI)お腹部分に遠赤外線効果で温まる特殊素材を採用しており、着用するだけで優しく温めます。

【3冠達成】

・本当に買って良かった吸水ショーツNo.1

・不快感を感じない吸水ショーツNo.1

・お尻のカタチがキレイに見える吸水ショーツNo.1

