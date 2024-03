ピクセラは、Windows対応テレビチューナー Xit Square(サイト スクエア)「XIT-SQR100」を、『快活CLUB』各店に、2024年4月より順次導入することを発表しました。

※489店舗 2024年2月時点

ピクセラ「XIT-SQR100」

URL:

https://pixela-group.jp/press/2024/20240329.html

快活CLUBでは多彩なコンテンツの1つとして各種テレビ番組を楽しめます。

今回、最新のパソコンへ入れ替えるにあたり、Windows 11対応のテレビチューナーとしてXit Square「XIT-SQR100」を導入するに至りました。

Xit Square「XIT-SQR100」について

Xit Square「XIT-SQR100」は、2023年4月に販売開始した地上デジタル放送だけでなくBS/110度CSデジタル放送に対応し、テレビの視聴や録画もできる、手のひらサイズで丸みを帯びたWindows対応テレビチューナーです。

Xit Squareメインビジュアル

インターネットが進化した現在、見逃し配信サービスや映画やドラマ、アニメが見放題な配信サービスなど、テレビの視聴スタイルが多様化しています。

そんな、各配信サービスですが、手軽に楽しめる反面、配信期間が限られていたりするため、見直したい時に見られない場合や、後で見逃してしまったりすることがあります。

本製品は、地域に密着した番組が楽しめる地上デジタル放送だけでなく、ドキュメンタリーや音楽、海外スポーツの生中継、懐かしのドラマやアニメなどの専門的な番組が楽しめるBSデジタル放送や、スポーツや映画など趣味に特化した110度CSデジタル放送に対応し、「自分の部屋でテレビが見たい」「配信されていない番組を見たい」「パソコンやスマホを触りながら、ながら見したい」など、レコーダーやテレビが無くても、好きな番組を好きな部屋で自由に楽しめるテレビチューナーです。

テレビ番組のリアルタイム視聴だけではなく、テレビ番組表からの録画予約や、タレント名やキーワードでの録画予約に対応しているので録画し忘れがなく安心です。

また、多彩な再生機能を搭載しており、Z世代の快適な再生速度である1.5倍速(※1)を含む倍速再生(1.2倍・1.5倍・2.0倍・0.8倍)やスキップ再生・ダイジェスト再生、サムネイルをシークバーに表示する機能など、タイムパフォーマンスを上げ、効率良くテレビ番組を楽しむことができます。

例えば、倍速再生(2.0倍)で1時間の番組を30分程度で見ることも可能です。

※1 損害保険ジャパン株式会社調べ

<製品ページURL>

https://www.pixela.co.jp/products/xit/sqr100/

<主な特長>

・手のひらサイズで丸みを帯びたデザインでコンパクト

・地上・BS/110度CSデジタル放送に対応

・キーワード録画に対応

・倍速再生(1.2倍・1.5倍・2.0倍・0.8倍)やスキップ再生・ダイジェスト再生に対応

・再生中のシークバーにサムネイルを表示

・HEモードで録画した場合、1時間ドラマが40GBで約1年分保存できる

・録画番組を新しいパソコンに引っ越しできる

・従来のUSB Type-Aだけでなく、USB Type-Cにも対応(ケーブル付属)

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 快活CLUBに導入!ピクセラ「XIT-SQR100」 appeared first on Dtimes.